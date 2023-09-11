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    Песков: Россия скоро сможет ликвидировать угрозу беспилотников

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    Российская армия совершенствует методы борьбы с беспилотниками и в будущем сможет полностью ликвидировать подобные угрозы, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

    «Мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы», — заявил Дмитрий Песков.

    Также пресс-секретарь президента отметил, что Украина «тяготеет» к атакам с помощью беспилотников, поэтому РФ «необходимо продолжить специальную военную операцию». Эта спецоперация поможет полностью купировать угрозу со стороны Киева, считает Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Украина не пренебрегает террористическими практиками и ударами по гражданским целям.

    В 2023 году на Москву и приграничные регионы РФ фиксируются атаки БПЛА. В связи с этим Росавиация неоднократно сообщала о временных ограничениях полетов и закрытии аэропортов Шереметьево и Внуково в Москве и Жуковского в Подмосковье. Воздушные суда отправляют на запасные аэродромы, что приводит к неудобствам для пассажиров и потерям для авиакомпаний.

    К тому же атаки приводят к человеческим жертвам. К примеру, 23 августа губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших при атаке дронами санатория в селе Лавы.

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