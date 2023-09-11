Песков: Россия скоро сможет ликвидировать угрозу беспилотников

Российская армия совершенствует методы борьбы с беспилотниками и в будущем сможет полностью ликвидировать подобные угрозы, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы», — заявил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Украина «тяготеет» к атакам с помощью беспилотников, поэтому РФ «необходимо продолжить специальную военную операцию». Эта спецоперация поможет полностью купировать угрозу со стороны Киева, считает Песков.