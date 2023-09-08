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    Названы потери «Победы» из-за атак беспилотников на Москву

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    Изменения аэропорта прилета из-за атак беспилотников на Москву связаны с дополнительными расходами авиаперевозчиков, рассказал 8 сентября в разговоре с РБК гендиректор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук.

    По словам гендиректора, если самолет должен приземлиться во Внуково, но в итоге был направлен в Шереметьево, то на «Победу» ложатся дополнительные расходы из-за лишнего часа полета. Однако конкретную стоимость Дмитрий Тыщук не назвал.

    При этом глава лоукостера отметил, что адаптироваться к этим временным изменениям режима работы московских аэропортов «действительно сложно». Он рассказал, что уход самолетов на запасные аэродромы связан с дополнительными затратами, но прежде всего это приводит к неудобствам для пассажиров.

    «Победа», заявляет Тыщук, не намерена просить у правительства компенсацию из-за возникших обстоятельств. Русский человек, уверен глава «Победы», привык к трудностям.

    Один час полета среднемагистрального Boeing 737-800 обходится перевозчику в 750-800 тысяч рублей, считает гендиректор «Авиатим» Вячеслав Илюшин. Компания занимается организацией чартерных рейсов. Ту же стоимость, около 8 тысяч долларов (примерно 800 тысяч рублей), озвучил основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Эксперт отметил, что стоимость летного часа ниже при высоком среднемесячном налете самолета.

    В последнее время Росавиация стала сообщать о временных ограничениях полета и закрытия московских аэропортов Внуково, Шереметьево и подмосковного Жуковского. Сообщения были связаны с перехваченными беспилотниками, летевшими в сторону столицы.

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