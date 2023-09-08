Названы потери «Победы» из-за атак беспилотников на Москву

Изменения аэропорта прилета из-за атак беспилотников на Москву связаны с дополнительными расходами авиаперевозчиков, рассказал 8 сентября в разговоре с РБК гендиректор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук.

По словам гендиректора, если самолет должен приземлиться во Внуково, но в итоге был направлен в Шереметьево, то на «Победу» ложатся дополнительные расходы из-за лишнего часа полета. Однако конкретную стоимость Дмитрий Тыщук не назвал.

При этом глава лоукостера отметил, что адаптироваться к этим временным изменениям режима работы московских аэропортов «действительно сложно». Он рассказал, что уход самолетов на запасные аэродромы связан с дополнительными затратами, но прежде всего это приводит к неудобствам для пассажиров.