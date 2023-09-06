Как синоптики предсказывают погоду и может ли Петербург затопить? Отвечает метеоролог

Прогноз бывает разным. Например, краткосрочный дают на период от 12 до 72 часов, среднесрочный — на ближайшие 3–10 суток, долгосрочный — на срок от месяца до 2 лет. Для создания каждого используют разные данные и инструменты.



Чтобы предсказать погоду на сутки, синоптики внимательно изучают специальную динамическую карту мира. На ней можно увидеть циклоны, линии атмосферных фронтов, силу ветра, температуру воздуха.



Первым делом определяют, куда и с какой скоростью движется ближайший от населенного пункта циклон и атмосферный фронт в нем. Если город оказывается на пути вихря, синоптики уточняют, какая его часть будет определять погоду.