Подросток погиб от удара молнии в Сибири: он с товарищем пас коров и неудачно спрятался

Один подросток погиб и один попал в больницу после удара молнии в Болотнинском районе Новосибирской области. Как сообщает 14 июля НГС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пострадавший находится в местной ЦРБ в реанимации.



По предварительным данным, 13 июля двое подростков у поселка Александровка пасли коров. Началась гроза, ребята спрятались под деревом, и в него ударила молния. Позже на месте обнаружили погибшего 16-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током. 13-летнего госпитализировали с такими же травмами.

