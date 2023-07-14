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    Подросток погиб от удара молнии в Сибири: он с товарищем пас коров и неудачно спрятался

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    Один подросток погиб и один попал в больницу после удара молнии в Болотнинском районе Новосибирской области. Как сообщает 14 июля НГС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пострадавший находится в местной ЦРБ в реанимации.

    По предварительным данным, 13 июля двое подростков у поселка Александровка пасли коров. Началась гроза, ребята спрятались под деревом, и в него ударила молния. Позже на месте обнаружили погибшего 16-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током. 13-летнего госпитализировали с такими же травмами.

    Глава района Олег Королев рассказал ТАСС, что подростки прятались от дождя в шалаше, и в него попала молния.

    «Один мальчик погиб, другой в больнице, он в сознании. Они были в шалаше», — сказал Королев.

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