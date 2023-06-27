В Краснодаре молния попала мужчине в голову

93.ru
На овощной базе на хуторе Ленина в Краснодаре началась гроза днем во вторник, 27 июня. Молния ударила в голову 49-летнему жителю Симферополя. Он умер на месте. Об этом сообщает местное издание 93.ru. Известно, что погибший приехал на рынок, чтобы закупиться продуктами для торговли в Крыму.
Полиция проводит проверку, сообщили в УМВД по Краснодару. «Молния ударила в человека, от чего он мгновенно перестал подавать признаки жизни до приезда скорой помощи, которые приехали спустя несколько минут после случившегося. Погибший — мужчина, покупатель рынка», — рассказал источник 93.ru.
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