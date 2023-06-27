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    В Краснодаре молния попала мужчине в голову

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    17 комментариев

    93.ru

    На овощной базе на хуторе Ленина в Краснодаре началась гроза днем во вторник, 27 июня. Молния ударила в голову 49-летнему жителю Симферополя. Он умер на месте. Об этом сообщает местное издание 93.ru. Известно, что погибший приехал на рынок, чтобы закупиться продуктами для торговли в Крыму.

    Полиция проводит проверку, сообщили в УМВД по Краснодару. «Молния ударила в человека, от чего он мгновенно перестал подавать признаки жизни до приезда скорой помощи, которые приехали спустя несколько минут после случившегося. Погибший — мужчина, покупатель рынка», — рассказал источник 93.ru.

    Фото: 93.ru
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    Сегодня в Санкт-Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности. По прогнозу Pосгидрометцентра, в городе ожидаются ливни, град, местами гроза.

    Фото: 93.ru

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    МолнияКраснодар
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ9
    ГНЕВ0
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