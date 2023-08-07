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    В Свердловской области москвичку убило молнией

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    11 комментариев

    Женщину, приехавшую к близким из Москвы, убило в Свердловской области молнией во время прогулки на «Тропе здоровья». Трагедия произошла в закрытом городе Лесной. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает издание E1.RU со ссылкой на МВД.

    Женщина вместе с родственницей спряталась под деревом, когда внезапно начался сильный ливень с грозой. Сестра погибшей от удара молнии потеряла сознание, но осталась жива.

    «Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет», — сообщил пресс-секретарь областного СК Александр Шульга.

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    Свердловская областьМолния
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    Комментарии 11

    Гость07 Авг 2023 в 14:26
    Судьба....
    +4−0
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