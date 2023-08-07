В Свердловской области москвичку убило молнией

Женщину, приехавшую к близким из Москвы, убило в Свердловской области молнией во время прогулки на «Тропе здоровья». Трагедия произошла в закрытом городе Лесной. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает издание E1.RU со ссылкой на МВД.

Женщина вместе с родственницей спряталась под деревом, когда внезапно начался сильный ливень с грозой. Сестра погибшей от удара молнии потеряла сознание, но осталась жива.

«Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет», — сообщил пресс-секретарь областного СК Александр Шульга.

