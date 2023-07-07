Потоп в Подмосковье. В Коломне от удара молнии пострадала женщина

В подмосковной Коломне женщина пострадала из-за того, что молния ударила в самокат. Об этом 7 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.



По его словам, женщина проходила рядом с самокатом на Вокзальной улице. Предварительно известно, что ее госпитализировали с ожогами ступней.

Тем временем Подмосковье по-настоящему заливает: в соцсетях публикуют видео из затопленных подъездов и магазинов — местные жители пытаются выметать воду вениками. Кое-где автомобили ушли в воду почти по крышу. В Орехово-Зуево, по сообщениям очевидцев, молния ударила в дерево рядом с жилыми домами, а на Ступино обрушился мощный град.