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    Потоп в Подмосковье. В Коломне от удара молнии пострадала женщина

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    В подмосковной Коломне женщина пострадала из-за того, что молния ударила в самокат. Об этом 7 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

    По его словам, женщина проходила рядом с самокатом на Вокзальной улице. Предварительно известно, что ее госпитализировали с ожогами ступней.

    Тем временем Подмосковье по-настоящему заливает: в соцсетях публикуют видео из затопленных подъездов и магазинов — местные жители пытаются выметать воду вениками. Кое-где автомобили ушли в воду почти по крышу. В Орехово-Зуево, по сообщениям очевидцев, молния ударила в дерево рядом с жилыми домами, а на Ступино обрушился мощный град.

    t.me / gnmoscow

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    t.me / gnmoscow

    «Фонтанка» показывала, как в Коломне молния ударила в дерево рядом с людьми, которые находились по пояс в воде. В администрации Коломны заявили, что осадки в ближайшее время не прекратятся, в городе оборваны электропровода и повалены деревья.

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