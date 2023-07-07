В Коломне молния ударила рядом с людьми, стоявшими по пояс в воде

В подмосковной Коломне молния ударила в дерево совсем близко к людям, которые находились по пояс в воде. Пострадал ли кто-то — неясно.



На кадрах, которые 7 июля публикуют в соцсетях очевидцы, видна ослепительная вспышка и слышен грохот. Мужчина удерживает девушку, которая кричит, зажимая уши руками, а потом падает в воду.