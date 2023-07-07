В Коломне молния ударила рядом с людьми, стоявшими по пояс в воде

В подмосковной Коломне молния ударила в дерево совсем близко к людям, которые находились по пояс в воде. Пострадал ли кто-то — неясно.
На кадрах, которые 7 июля публикуют в соцсетях очевидцы, видна ослепительная вспышка и слышен грохот. Мужчина удерживает девушку, которая кричит, зажимая уши руками, а потом падает в воду.
«Неясно, либо в дерево, либо в нее, но она не могла ходить. Быстро случилось, вспышка — и она лежит», — отметила собеседница «Фонтанки». Впрочем, сама она инцидент не наблюдала — ссылалась на коллегу.
В Подмосковье бушует настоящий ураган, и он идет к столице. Автомобили тонут на улицах, деревья падают, а кое-где даже затапливает подъезды.