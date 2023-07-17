Туристка из Екатеринбурга погибла от удара молнии при восхождении на гору в Красноярском крае

Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю проводят проверочные мероприятия по факту гибели и травмирования туристов в результате удара молнии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба управления.



По предварительным данным, группа из 14 человек накануне утром начала восхождение на пик Звездный в природном парке «Ергаки». На высоте 400 метров началась гроза, ударила молния. В результате женщина погибла на месте. Портал Е1 сообщает, что она была из Екатеринбурга. Еще двое мужчин получили травмы ног. Сигнал о происшествии поступил от одного из туристов в КГКУ «Спасатель».