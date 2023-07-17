    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, зап

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.12eur101.2

    Туристка из Екатеринбурга погибла от удара молнии при восхождении на гору в Красноярском крае

    1059
    3 комментария

    Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю проводят проверочные мероприятия по факту гибели и травмирования туристов в результате удара молнии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба управления.

    По предварительным данным, группа из 14 человек накануне утром начала восхождение на пик Звездный в природном парке «Ергаки». На высоте 400 метров началась гроза, ударила молния. В результате женщина погибла на месте. Портал Е1 сообщает, что она была из Екатеринбурга. Еще двое мужчин получили травмы ног. Сигнал о происшествии поступил от одного из туристов в КГКУ «Спасатель».

    Сейчас на место происшествия направляются спасатели и следственно-оперативная группа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    Гость17 Июл 2023 в 15:00
    Вот это совпадение.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close