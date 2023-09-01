О платных парковках замолвите слово или почему мы должны платить за воздух

Дискуссия о создании зоны платной парковки зашла в тупик. Об этом говорит уже то, что в крупнейшей группе противников этого решения, нас (тех, кто его поддерживает) как только ни называют: и пошляки-ассоцианты, и тоталитарная секта, и поганая велосипедизация. Эксперты, которых признают и уважают все СМИ, комитеты и комиссии поголовно характеризуются как дилетанты без образования. Еще более жестоким нападкам подвергаются чиновники транспортного блока правительства, которые по долгу службы занимаются платными парковками. Публичные оскорбления, клевета, унизительное обсуждение личной жизни и семейных фотографий в соцсетях и многое другое. Многие десятки одинаковых комментариев систематично распространяются по всем возможным каналам, ведется сбор денег на личные счета для борьбы с парковками (не в этом ли смысл всей этой кампании…). Уже зафиксированы случаи вандализма в отношении парковочных автоматов. Это пишут и делают, конечно, отдельные «лидеры» движения и хулиганы. Большинство горожан соответствуют высокому уровню культурной столицы, мыслят и действуют здраво.



Надо сказать, что и политики (даже самые уважаемые) тоже не упускают возможность поляризовать общество на эту тему, зачастую используя совершенно популистские аргументы и приемы. К примеру, на полном серьезе приводится аргумент, что якобы некоторые водители уважаемых персон нарезают круги, пока ждут своих пассажиров, вместо того чтобы заплатить 100 рублей за час парковки. Интересно, сколько таких чуваков…Зато до введения регулирования нормальным людям нередко приходилось по несколько раз объезжать квартал, чтобы найти место.



Часто мы слышим гениальные предложения исключить из зоны платной парковки места у поликлиник, школ, детских садов, на «тихих улочках», где якобы «и так всегда мест хватало». К чему это приводит, хорошо видно по нескольким участкам улиц Адмиралтейского района, где пока не ввели регулирование — свободных мест там нет никогда. С утра и до вечера паркуются те, кто приезжает туда работать и не хочет платить, а с вечера до утра — те, кто проживает в этом квартале, но не может или не хочет оформить парковочное разрешение. Еще один убийственный аргумент против регулирования парковки я услышал от одного из защитников прав автомобилистов на заседании комиссии по транспорту ЗакСа (!). А именно, что те, кто хочет посетить вечером театр, вынуждены пачкаться в общественном транспорте и теряют возможность прилично одеться. Большего невежества и наглости я не слышал. Это означает, что подавляющее большинство наших пенсионеров, которые передвигаются на общественном транспорте, приходят в грязном и недостойном виде?! Не говоря уже о традиционном бокале игристого в антракте. Здесь я хочу процитировать нашего друга, известного эксперта и автомобилиста Дмитрия Попова: если ты едешь в театр к 19 или к 20 часам, то парковка будет стоить 200 или 100 рублей , соответственно (после 20 часов она бесплатна). Зато ты найдешь место.



Популизм и желание заработать на политической теме понятно, хотя и крайне неприлично. В ситуации, когда надо платить за то, что раньше доставалось даром, да и в целом существует недовольство многими решениями, практически любые меры регулирования, даже самые благие, вызывают негатив.

Власти и сами выбрали не совсем точный, а тем более неприятный слуху термин «платные». По факту же парковка стала платной далеко не для всех, ведь 10% всех мест предоставляются инвалидам бесплатно, как и льготным категориям граждан — многодетным семьям, блокадникам и другим, в соответствии с федеральным законом. Кроме того, парковка на менее чем 15 минут — тоже по факту бесплатная. Этого хватает, чтобы высадить или встретить человека, купить что-то в магазинчике 24 часа, в аптеке.



Ну и главное исключение: жители районов с платной, а вернее сказать, регулируемой парковкой могут оформить разрешение (два автомобиля на квартиру или 1 на комнату в коммуналке) и парковаться во всему району за символические 1800 рублей в год. Я считаю эту привилегию жителей центра достаточно спорной и несправедливой по отношению ко всем остальным. Сам я, живя в Адмиралтейском районе, могу парковаться за 1800 рублей в год по всему району, а жители всех остальных районов должны платить за ту же услугу сумму на порядок больше. Чем я, человек, не подходящий ни под одну льготную категорию, заслужил такую щедрость — совершенно непонятно. Правильно было бы предоставить право льготной парковки на территории муниципального образования по месту проживания и, возможно, еще одного МО на свой выбор, если там, а не в «родном» муниципалитете находятся школы/поликлиники/детсады, куда ездит человек.



Теперь о «плате за воздух». Свой автомобиль мы оставляем не в воздухе (по крайней мере, пока), а на нашей родной земле, на улицах, площадях и проспектах нашего любимого города. И именно что нашего общего. А автомобили есть в среднем только у 30% населения. И по данным комитета по транспорту, 68% всех поездок горожане совершают не на автомобилях, а на общественном транспорте. Конечно, это ни в коем случае не значит, что автомобили нужно запрещать, но нужен баланс интересов всех граждан. Один хочет оставлять на 12 кв. м общественного пространства свой личный автомобиль, другой хотел бы на этом же месте видеть клумбы, газон, дерево, а еще скамейку или качели, или столики уличного кафе.



Этим самым воздухом мы еще и дышим, а 80% всего загрязнения атмосферы происходит от автотранспорта. Поэтому необходимо свести количество передвижений на личном транспорте до необходимого и разумного минимума, а другой мотивации для этого, кроме как рублем, по опыту всего мира, не существует.

Понимающие в вопросах транспорта люди считают, что во многих местах необходимо делать выделенные полосы для общественного транспорта, а по ним и на велосипеде можно ездить. При этом вне графика движения ОТ можно и нужно было бы как раз разрешить на этих выделенных полосах парковку, но это не позволяет федеральное законодательство.



Ну и самое главное: необходимо расширять тротуары там, где они уже необходимого минимума. Сейчас по ним не могут передвигаться люди в инвалидных колясках — поэтому мы их почти не видим в центре города, ширина пешеходных маршрутов необходима и для слабовидящих и слепых, для родителей с детскими колясками. Да и самый красивый центр города в мире идеален для пешеходных прогулок, а сейчас, к примеру, по Садовой практически невозможно пройти даже здоровому человеку, и зачастую люди вынуждены идти по проезжей части. Необходимое для этого пространство можно и нужно высвободить за счет часто сверхнормативно широкой проезжей части и уменьшения количества парковочных мест. Ведь необходимость платить приводит к уменьшению потока автомобилей в центр города, а значит и потребности в парковке. Ну и совершенно ясно, где надо устанавливать приоритеты: это и федеральное законодательство, и человеческое чувство справедливости требует.



Бесспорно, есть очень много претензий к организации и работы системы. Но во многом это связано с федеральным законодательством, госстандартами, зачастую устаревшими и ориентированными как раз на приоритет автомобильного движения. Есть вопросы к методам оплаты, к работе и стоимости паркоматов и много чему еще. И наверняка многие претензии обоснованы. Есть очень много вопросов по работе общественного транспорта, но это должно быть предметом отдельной колонки. Но что у нас делается безупречно? А если ничего не делать по причине того, что не можешь сделать на 100% хорошо, мы бы точно жили еще в каменном веке.

Герман Мойжес, юрист, исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали»

