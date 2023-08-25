Дело хакерской группы REvil вернули прокурору. Обвиняемые не возражали

Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление о возврате прокурору уголовного дела в отношении бывшего военнослужащего старшего прапорщика запаса Артема Заеца и граждан Малоземова А. В. , Бессонова А. С. , Головачука М. А. , Муромского Р. Г. , Коротаева Д. В. , Пузыревского Д. Д. и Хансвярова Р. А. , сообщает 25 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Звучит как-то даже скучно, но на самом деле речь о резонансном процессе. Перечисленных выше граждан РФ обвиняют в «неправомерном обороте средств платежей», последние двое также обвиняются в «создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ».

Напомним, о раскрытии хакерской группировки REvil в январе 2022 года сообщила ФСБ РФ. Сообщалось, что совместно с СК РФ в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях была «пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества».

По версии следствия, хакеры посягали «на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний». Проще говоря, распространяли вирусы-вымогатели, которые блокировали доступ компаний к устройствам. За возвращение к нему они требовали рекордные выкупы. Причем сообщили об этом российским правоохранителям американские коллеги.

У подозреваемых было изъято свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро и два десятка автомобилей премиум-класса. Теперь о том, что случилось 25 августа в Петербурге. Оказалось, что Артем Заец обвиняется в совершении преступления, совершенного им в период прохождения военной службы. И по закону следствие должен был бы вести СК РФ , но фактически этим занимались следователи МВД.

Вывод: правила подследственности нарушены, дело решено вернуть генеральному прокурору Российской Федерации для устранения препятствий его рассмотрения судом. Обвиняемые и их защитники против этого не возражали.