    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    0 м/с, штиль

    761мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.71eur102.26

    Дело хакерской группы REvil вернули прокурору. Обвиняемые не возражали

    794
    2 комментария

    Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление о возврате прокурору уголовного дела в отношении бывшего военнослужащего старшего прапорщика запаса Артема Заеца и граждан Малоземова А. В., Бессонова А. С., Головачука М. А., Муромского Р. Г., Коротаева Д. В., Пузыревского Д. Д. и Хансвярова Р. А., сообщает 25 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Звучит как-то даже скучно, но на самом деле речь о резонансном процессе. Перечисленных выше граждан РФ обвиняют в «неправомерном обороте средств платежей», последние двое также обвиняются в «создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ».

    Напомним, о раскрытии хакерской группировки REvil в январе 2022 года сообщила ФСБ РФ.

    Сообщалось, что совместно с СК РФ в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях была «пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества».

    По версии следствия, хакеры посягали «на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний». Проще говоря, распространяли вирусы-вымогатели, которые блокировали доступ компаний к устройствам. За возвращение к нему они требовали рекордные выкупы. Причем сообщили об этом российским правоохранителям американские коллеги.

    У подозреваемых было изъято свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро и два десятка автомобилей премиум-класса.

    Теперь о том, что случилось 25 августа в Петербурге. Оказалось, что Артем Заец обвиняется в совершении преступления, совершенного им в период прохождения военной службы. И по закону следствие должен был бы вести СК РФ, но фактически этим занимались следователи МВД.

    Вывод: правила подследственности нарушены, дело решено вернуть генеральному прокурору Российской Федерации для устранения препятствий его рассмотрения судом. Обвиняемые и их защитники против этого не возражали.

    Арест обвиняемым продлен до 14 ноября 2023 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    REvilХакерыДело вернули
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close