Дело хакерской группы REvil вернули прокурору. Обвиняемые не возражали

Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление о возврате прокурору уголовного дела в отношении бывшего военнослужащего старшего прапорщика запаса Артема Заеца и граждан
Звучит как-то даже скучно, но на самом деле речь о резонансном процессе. Перечисленных выше граждан РФ обвиняют в «неправомерном обороте средств платежей», последние двое также обвиняются в «создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ».
Напомним, о раскрытии хакерской группировки REvil в январе 2022 года сообщила ФСБ РФ.
Сообщалось, что совместно с
По версии следствия, хакеры посягали «на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний». Проще говоря, распространяли вирусы-вымогатели, которые блокировали доступ компаний к устройствам. За возвращение к нему они требовали рекордные выкупы. Причем сообщили об этом российским правоохранителям американские коллеги.
У подозреваемых было изъято свыше
Теперь о том, что случилось 25 августа в Петербурге. Оказалось, что Артем Заец обвиняется в совершении преступления, совершенного им в период прохождения военной службы. И по закону следствие должен был бы вести
Вывод: правила подследственности нарушены, дело решено вернуть генеральному прокурору Российской Федерации для устранения препятствий его рассмотрения судом. Обвиняемые и их защитники против этого не возражали.
Арест обвиняемым продлен до 14 ноября 2023 года.