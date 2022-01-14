ФСБ сообщила о ликвидации в России хакерского сообщества REvil

Как сообщается в релизе ведомства, ФСБ во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях была «пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества». О посягательстве хакеров на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний Москве сообщили «компетентные органы США».

Оперативные мероприятия прошли по 25 адресам, где числились 14 членов преступного сообщества. «Изъяты денежные средства: свыше 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Члены сообщества, как уточнили в ФСБ, атаковали высокотехнологичные компании путем внедрения вредоносного программного обеспечения. Так, хакеры организовали хищение средств с банковских счетов иностранцев, в том числе путем приобретения дорогих товаров в Сети. Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений по статье УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Хакеры из REvil распространяли вирусы-вымогатели, которые блокируют доступ компаний к устройствам, шифруя данные. За возвращение к нему они требовали рекордные выкупы, чем и прославились. Только за 2020 год, как писал Forbes, вымогатели заработали $100 млн.



Летом прошлого года, по информации The New York Times, после разговора о REvil, который состоялся между президентом США Джо Байденом и лидером России Владимиром Путиным на саммите в Швейцарии, хакеры пропали с просторов даркнета. Тогда американский президент призвал РФ принять меры по пресечению деятельности киберпреступников, действующих на ее территории.



Других открытых официальных заявлений о том, что участники REvil базируются в России, не было, а их происхождение в СМИ лишь поддавалось предположениям. Однако интервью якобы с их представителями то и дело выходили у российских журналистов. К примеру, порталу «Хабр» «хакер из REvil» заявил, что до того, как начал вымогать у людей деньги, «рылся в помойках», а к расцвету преступной деятельности стал миллионером. Участники REvil, по данным информированного источника Forbes, проверяют, используют ли их жертвы русскоязычную раскладку клавиатуры. Если это так, то атака не происходит. Собеседник издания объяснил это обычной практикой у русскоязычных хакеров, так как она позволяет избежать внимания со стороны местных правоохранительных органов.

