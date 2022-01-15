Суд в Москве арестовал восемь предполагаемых участников группы хакеров REvil, большую часть привезли из Петербурга

Они подозреваются в совершении преступления по статье «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ, санкции по которой предусматривают наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Адвокат Муромского заявил «Интерфаксу», что тот не признает себя виновным и «отношения к хакерам не имеет». Решение юрист собирается обжаловать.

Накануне ФСБ сообщила о ликвидации в России хакерского сообщества REvil. Его участники распространяли вирусы-вымогатели, которые блокировали доступ иностранных компаний к устройствам, шифруя данные. За возвращение к нему они требовали рекордные выкупы, чем и прославились. Как заявили в ведомстве, был установлен полный состав преступного сообщества. Оперативные мероприятия прошли по 25 адресам, где числились 14 членов преступного сообщества. Скольких удалось задержать — не сообщалось. У подозреваемых было изъято свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро и два десятка автомобилей премиум-класса.