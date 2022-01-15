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Суд в Москве арестовал восемь предполагаемых участников группы хакеров REvil, большую часть привезли из Петербурга

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Тверской суд Москвы заключил под стражу восемь предполагаемых участников группы хакеров REvil. Об этом 15 января сообщает пресс-служба судов столицы.

Меру пресечения в виде двух месяцев СИЗО избрали Роману Муромскому, Андрею Бессонову, Михаилу Головачуку, Артему Заецу, Руслану Хансвярову, Дмитрию Коротаеву, Даниилу Пузыревскому, Алексею Малоземову, большая часть из них жители Петербурга.

Они подозреваются в совершении преступления по статье «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ, санкции по которой предусматривают наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Адвокат Муромского заявил «Интерфаксу», что тот не признает себя виновным и «отношения к хакерам не имеет». Решение юрист собирается обжаловать.

Накануне ФСБ сообщила о ликвидации в России хакерского сообщества REvil. Его участники распространяли вирусы-вымогатели, которые блокировали доступ иностранных компаний к устройствам, шифруя данные. За возвращение к нему они требовали рекордные выкупы, чем и прославились. Как заявили в ведомстве, был установлен полный состав преступного сообщества. Оперативные мероприятия прошли по 25 адресам, где числились 14 членов преступного сообщества. Скольких удалось задержать — не сообщалось. У подозреваемых было изъято свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро и два десятка автомобилей премиум-класса.

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Комментарии (6)

orlovandrei1986
а организатора всей банды - плюшевого медведя так никто и не поймал =)
ведь законы распространяются только на "кожанные мешки", никто и никогда не подумает, что во всём может быть виновен плюшевый медведь.... ах-ха-х....
кстати - число плюшевых медведей превышает кол-во людей на планете... задумаешься тут =)))))
267065400
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приход/ится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Zdobsi
Не похожи они на хакеров, не то это... Видео то посмотрите. Ну нет. А вот на бандитов и членов ОПГ-вполне...
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