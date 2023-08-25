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    Крушение самолета Пригожина

    Что рассказал Лукашенко о крушении самолета Пригожина и будущем ЧВК «Вагнер»? Собрали главное

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    8 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 25 августа, ответил на вопросы о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и будущем группы в Белоруссии. Как передает в пятницу, 25 августа, белорусское госагентство «БелТА», в произошедшем нет никакой роли Кремля, а сам глава ЧВК не просил для себя гарантий безопасности у Белоруссии.

    Что сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина?

    • Лукашенко заявил, что не должен был обеспечивать безопасность Евгения Пригожина. «Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — поделился белорусский лидер.

    • Лукашенко рассказал, что не знает, кто «может стоять за покушением на Пригожина». Западные СМИ выпускали публикации с утверждениями о причастности Кремля к падению самолета — такие заявления раскритиковал Александр Лукашенко.

      «Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — сказал он.

    • Белорусский президент поделился, что уже однажды предупреждал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о готовящемся покушении через президента РФ Владимира Путина. Спустя некоторое время Пригожин сообщил Лукашенко, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.

    • После произошедшего ЧВК «Вагнер» продолжит находиться на территории Белоруссии — военных будет до 10 тысяч человек. «"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось», — отметил Лукашенко.

    • Белоруссия выполнила все обещания перед ЧВК «Вагнер», и члены группы не имеют к белорусской стороне никаких претензий. «Вчера председатель КГБ связался с ними по моему поручению, и от меня передали им только один месседж: все, о чем мы с Пригожиным договаривались, мы выполним», — цитирует БелТА Александра Лукашенко

    • Лукашенко добавил, что белорусская сторона поддерживает контакт с семьей Евгения Пригожина. Родственники основателя ЧВК «Вагнер» убеждены в его смерти.

      «Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб», — сказал президент Белоруссии.

    Напомним, именно после переговоров с Лукашенко 24 июня Пригожин объявил о завершении марша на Москву и возвращении бойцов ЧВК в полевые лагеря. Согласно договоренностям, «Вагнер» должен был уйти в Белоруссию, а уголовное дело о мятеже подлежало прекращению. Александр Лукашенко говорил, что «Вагнер» могут использовать для обороны страны, а сам Пригожин может быть в Петербурге или Москве. Кроме того, сообщалось, что вагнеровцев планируют привлечь к подготовке спецназа МВД и обучению Вооруженных сил Белоруссии. Минобороны республики показывало, как бойцы ЧВК тренировали местную территориальную оборону.

    Накануне президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту Embraer-135. В бизнесджете, судя по спискам пассажиров, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    23 августа частный бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург,     разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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    БелоруссияАлександр ЛукашенкоКрушение самолета Пригожина
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    Комментарии 8

    Гость25 Авг 2023 в 18:32
    Молодец, Батька!
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