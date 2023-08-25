«Я передал шифрограмму в Кремль». Лукашенко рассказал, как через Путина предупредил Пригожина о готовящемся покушении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко однажды уже предупреждал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о готовящемся покушении на него. Об этом он рассказал 25 августа.
«Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина», — поведал Лукашенко (цитата по БелТА).
Спустя некоторое время Пригожин сообщил Лукашенко, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.
Можно предположить, что дело было в феврале 2023 года. Именно тогда последний раз, судя по сообщениям СМИ, Лукашенко находился в Абу-Даби, где провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном.
Высказался Лукашенко и о ситуации с гарантиями безопасности Пригожину. Он говорил, что глава ЧВК «Вагнер» этого не просил. «При чем тут Лукашенко? Как он мог в Африке (а Пригожин летел из Африки) обеспечить ему безопасность? А потом он приземлился в Москве и полетел в Питер. Как я мог ему обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопросы не ко мне», — сказал президент Белоруссии.
Напомним, именно после переговоров с Лукашенко 24 июня Пригожин объявил о завершении марша на Москву и возвращении бойцов ЧВК в полевые лагеря. Согласно договоренностям, «Вагнер» должен был уйти в Белоруссию, а уголовное дело о мятеже подлежало прекращению. Александр Лукашенко говорил, что «Вагнер» могут использовать для обороны страны, а сам Пригожин может быть в Петербурге или Москве. Кроме того, сообщалось, что вагнеровцев планируют привлечь к подготовке спецназа МВД и обучению Вооруженных сил Белоруссии. Минобороны республики показывало, как бойцы ЧВК тренировали местную территориальную оборону.
Вечером 23 августа бизнесджет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По официальным данным, Пригожин был на борту. 24 августа по этому поводу высказался Владимир Путин.