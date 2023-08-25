«Я передал шифрограмму в Кремль». Лукашенко рассказал, как через Путина предупредил Пригожина о готовящемся покушении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко однажды уже предупреждал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о готовящемся покушении на него. Об этом он рассказал 25 августа.



«Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина», — поведал Лукашенко (цитата по БелТА).

