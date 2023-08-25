    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    760мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd94.4eur102.47

    Крушение самолета Пригожина

    «Я передал шифрограмму в Кремль». Лукашенко рассказал, как через Путина предупредил Пригожина о готовящемся покушении

    5396
    51 комментарий

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко однажды уже предупреждал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о готовящемся покушении на него. Об этом он рассказал 25 августа.

    «Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина», — поведал Лукашенко (цитата по БелТА).

    Спустя некоторое время Пригожин сообщил Лукашенко, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.

    Можно предположить, что дело было в феврале 2023 года. Именно тогда последний раз, судя по сообщениям СМИ, Лукашенко находился в Абу-Даби, где провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном.

    Высказался Лукашенко и о ситуации с гарантиями безопасности Пригожину. Он говорил, что глава ЧВК «Вагнер» этого не просил. «При чем тут Лукашенко? Как он мог в Африке (а Пригожин летел из Африки) обеспечить ему безопасность? А потом он приземлился в Москве и полетел в Питер. Как я мог ему обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопросы не ко мне», — сказал президент Белоруссии.

    Напомним, именно после переговоров с Лукашенко 24 июня Пригожин объявил о завершении марша на Москву и возвращении бойцов ЧВК в полевые лагеря. Согласно договоренностям, «Вагнер» должен был уйти в Белоруссию, а уголовное дело о мятеже подлежало прекращению. Александр Лукашенко говорил, что «Вагнер» могут использовать для обороны страны, а сам Пригожин может быть в Петербурге или Москве. Кроме того, сообщалось, что вагнеровцев планируют привлечь к подготовке спецназа МВД и обучению Вооруженных сил Белоруссии. Минобороны республики показывало, как бойцы ЧВК тренировали местную территориальную оборону.

    Вечером 23 августа бизнесджет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По официальным данным, Пригожин был на борту. 24 августа по этому поводу высказался Владимир Путин.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ32
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 51

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    51
    close