В минобороны Белоруссии заявили, что ЧВК «Вагнер» уже тренирует местную территориальную оборону

Бойцы ЧВК «Вагнер» в качестве инструкторов участвуют в подготовке войск территориальной обороны в Белоруссии. Минобороны страны показало кадры учений на полигоне под городом Осиповичи в Могилевской области.

«В роли обучаемых — военнообязанные из подразделений территориальной обороны. Главная особенность занятий — инструкторы, ими выступают бойцы из ЧВК «Вагнер», которые передают белорусам свой боевой опыт», — говорит журналистка в репортаже.



«Вагнеровцы», уточняется в сюжете, рассказывают «нюансы действия в различных условиях», занятия построены «только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций». Белорусские военные позитивно оценивают работу инструкторов.

