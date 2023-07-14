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    В минобороны Белоруссии заявили, что ЧВК «Вагнер» уже тренирует местную территориальную оборону

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    Бойцы ЧВК «Вагнер» в качестве инструкторов участвуют в подготовке войск территориальной обороны в Белоруссии. Минобороны страны показало кадры учений на полигоне под городом Осиповичи в Могилевской области.

    «В роли обучаемых — военнообязанные из подразделений территориальной обороны. Главная особенность занятий — инструкторы, ими выступают бойцы из ЧВК «Вагнер», которые передают белорусам свой боевой опыт», — говорит журналистка в репортаже.

    «Вагнеровцы», уточняется в сюжете, рассказывают «нюансы действия в различных условиях», занятия построены «только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций». Белорусские военные позитивно оценивают работу инструкторов.

    «Опыт, который военнообязанные получили от ЧВК «Вагнер», станет основательным вкладом в обеспечение военной безопасности страны», — такими словами завершается репортаж.

    Подразделения территориальных войск выполняют различные задачи, в том числе участвуют в усилении охраны госграницы и защите важных объектов.

    До этого не было информации о том, что бойцы ЧВК начали тренировать белорусов. Александр Лукашенко говорил, что «Вагнер» могут использовать для обороны страны. Кроме того, их планируют привлечь к подготовке спецназа МВД и обучению Вооруженных сил Белоруссии.

    Уход ЧВК «Вагнер» в Белоруссию было одним из условий прекращения мятежа, а также уголовного дела в отношении Евгения Пригожина. 6 июля Александр Лукашенко сообщил, что Пригожин может быть в Петербурге или Москве, а бойцы «Вагнера» пока находятся в своих лагерях.

    13 июля военкор Александр Коц показывал, как по трассе М-4 шла длинна колонна, предположительно, ЧВК «Вагнер». Вероятно, они уходили в сторону Белоруссии.

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