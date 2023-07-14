В минобороны Белоруссии заявили, что ЧВК «Вагнер» уже тренирует местную территориальную оборону

Бойцы ЧВК «Вагнер» в качестве инструкторов участвуют в подготовке войск территориальной обороны в Белоруссии. Минобороны страны показало кадры учений на полигоне под городом Осиповичи в Могилевской области.
«В роли обучаемых — военнообязанные из подразделений территориальной обороны. Главная особенность занятий — инструкторы, ими выступают бойцы из ЧВК «Вагнер», которые передают белорусам свой боевой опыт», — говорит журналистка в репортаже.
«Вагнеровцы», уточняется в сюжете, рассказывают «нюансы действия в различных условиях», занятия построены «только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций». Белорусские военные позитивно оценивают работу инструкторов.
«Опыт, который военнообязанные получили от ЧВК «Вагнер», станет основательным вкладом в обеспечение военной безопасности страны», — такими словами завершается репортаж.
Подразделения территориальных войск выполняют различные задачи, в том числе участвуют в усилении охраны госграницы и защите важных объектов.
До этого не было информации о том, что бойцы ЧВК начали тренировать белорусов. Александр Лукашенко говорил, что «Вагнер» могут использовать для обороны страны. Кроме того, их планируют привлечь к подготовке спецназа МВД и обучению Вооруженных сил Белоруссии.