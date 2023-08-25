«Сомнений никаких нет, что Женя погиб». Лукашенко рассказал, что поддерживает контакт с семьей Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусская сторона поддерживает контакт с семьей основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, родственники убеждены, что Пригожин погиб. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает госагентство «БелТА».

«Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб», — сказал Лукашенко.



Также глава государства добавил, что не знает, что именно произошло. «Я ничего не опровергаю. Я не знаю. Я на месте крушения самолета не был», — отметил Лукашенко.

