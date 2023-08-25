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    Крушение самолета Пригожина

    «Сомнений никаких нет, что Женя погиб». Лукашенко рассказал, что поддерживает контакт с семьей Пригожина

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    8 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусская сторона поддерживает контакт с семьей основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, родственники убеждены, что Пригожин погиб. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает госагентство «БелТА».

    «Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб», — сказал Лукашенко.

    Также глава государства добавил, что не знает, что именно произошло. «Я ничего не опровергаю. Я не знаю. Я на месте крушения самолета не был», — отметил Лукашенко.

    Ранее белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал публикации западных СМИ с утверждениями о причастности Кремля к падению самолета Пригожина. Такие публикации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «всё это ложь».

    Накануне президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту Embraer-135. В бизнесджете, судя по спискам пассажиров, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    23 августа частный бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург,     разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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    Александр ЛукашенкоКрушение самолета Пригожина
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    Комментарии 8

    Гость25 Авг 2023 в 18:24
    Бобик сдох? - QnA.Center

    qna.center
    https://qna.center › ... › Прочее непознанное
    Выражение, используемое в ситуации, когда уже поздно что-то изменить. Часто используется для выражения сарказма.
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