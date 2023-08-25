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    Крушение самолета Пригожина

    В Кремле высказались о западных версиях крушения самолета Пригожина

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    Вокруг ситуации с крушением самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина очень много спекуляций — необходимо дождаться фактов. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

    «Вчера президент сказал, что именно ждет результатов следствия», — сказал он.

    Представитель Кремля на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ с утверждениями о причастности Кремля к падению самолета Пригожина заявил, что «все это ложь».

    Накануне президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту Embraer-135. В бизнесджете, судя по спискам пассажиров, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    23 августа частный бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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