В Кремле высказались о западных версиях крушения самолета Пригожина

Вокруг ситуации с крушением самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина очень много спекуляций — необходимо дождаться фактов. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
«Вчера президент сказал, что именно ждет результатов следствия», — сказал он.
Представитель Кремля на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ с утверждениями о причастности Кремля к падению самолета Пригожина заявил, что «все это ложь».
Накануне президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту Embraer-135. В бизнесджете, судя по спискам пассажиров, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
23 августа частный бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».