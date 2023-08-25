В Кремле высказались о западных версиях крушения самолета Пригожина

Вокруг ситуации с крушением самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина очень много спекуляций — необходимо дождаться фактов. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Вчера президент сказал, что именно ждет результатов следствия», — сказал он.



Представитель Кремля на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ с утверждениями о причастности Кремля к падению самолета Пригожина заявил, что «все это ложь».



Накануне президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту Embraer-135. В бизнесджете, судя по спискам пассажиров, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

