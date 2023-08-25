Лукашенко ответил на вопрос, кто мог стоять за покушением на Пригожина

Президент РФ Владимир Путин не может стоять за крушением самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с журналистами, пишет госагентство БелТА.
Российский лидер здесь абсолютно не причем, отметил белорусский президент. Сейчас на Путина пытаются повесить ответственность за происшествие, добавил он.
«Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — сказал Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что не знает, кто это мог сделать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ с утверждениями о причастности Кремля к падению самолета Пригожина заявил, что «всё это ложь».