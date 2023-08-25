Лукашенко ответил на вопрос, кто мог стоять за покушением на Пригожина

Президент РФ Владимир Путин не может стоять за крушением самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с журналистами, пишет госагентство БелТА.

Российский лидер здесь абсолютно не причем, отметил белорусский президент. Сейчас на Путина пытаются повесить ответственность за происшествие, добавил он.



«Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — сказал Александр Лукашенко.

