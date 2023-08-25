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    Крушение самолета Пригожина

    Лукашенко ответил на вопрос, кто мог стоять за покушением на Пригожина

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    Президент РФ Владимир Путин не может стоять за крушением самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с журналистами, пишет госагентство БелТА.

    Российский лидер здесь абсолютно не причем, отметил белорусский президент. Сейчас на Путина пытаются повесить ответственность за происшествие, добавил он.

    «Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — сказал Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии отметил, что не знает, кто это мог сделать.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ с утверждениями о причастности Кремля к падению самолета Пригожина заявил, что «всё это ложь».

    Накануне президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту Embraer-135. В бизнесджете, судя по спискам пассажиров, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    23 августа частный бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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    Александр ЛукашенкоКрушение самолета Пригожина
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