«Все будут здесь, до 10 тысяч человек». Лукашенко — о судьбе «Вагнера» в Белоруссии

Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Белоруссии даже после предполагаемой гибели главы компании Евгения Пригожина. Об этом 25 августа заявил президент республики Александр Лукашенко.



По его словам, «Вагнер» жил, жив и будет жить в Белоруссии, «как бы кому-то этого ни хотелось».



«Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер». И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны», — сказал Лукашенко.

