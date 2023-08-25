«Все будут здесь, до 10 тысяч человек». Лукашенко — о судьбе «Вагнера» в Белоруссии

Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Белоруссии даже после предполагаемой гибели главы компании Евгения Пригожина. Об этом 25 августа заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, «Вагнер» жил, жив и будет жить в Белоруссии, «как бы кому-то этого ни хотелось».
«Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер». И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что «в течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек». «Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», — заверил Лукашенко (цитата по БелТА).
Напомним, именно после переговоров с Лукашенко 24 июня Пригожин объявил о завершении марша на Москву и возвращении бойцов ЧВК в полевые лагеря. Согласно договоренностям, «Вагнер» должен был уйти в Белоруссию, а уголовное дело о мятеже подлежало прекращению. Александр Лукашенко говорил, что «Вагнер» могут использовать для обороны страны, а сам Пригожин может быть в Петербурге или Москве. Кроме того, сообщалось, что вагнеровцев планируют привлечь к подготовке спецназа МВД и обучению Вооруженных сил Белоруссии. Минобороны республики показывало, как бойцы ЧВК тренировали местную территориальную оборону.
Вечером 23 августа бизнесджет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По официальным данным, Пригожин был на борту. 24 августа по этому поводу высказался Владимир Путин.