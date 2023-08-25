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    Песков: российские средства ПВО эффективно отражают атаки беспилотников

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    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) эффективно работают против украинских беспилотников, рассказал 25 августа журналистам во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Надо признать, что ПВО работает эффективно», — заявил Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

    По его словам, активность атак беспилотниками на Россию была и раньше. При этом, уточнил Песков, фактически это террористическая активность, потому что в большинстве случаев дроны имеют цель в виде жилых объектов. Представитель Кремля заверил, что СВО будет продолжаться, «чтобы в будущем исключить такую террористическую угрозу» и «чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой».

    Пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщила о 42 атаках беспилотников, произошедших на территории России в ночь на пятницу. С помощью средств радиоэлектронной борьбы удалось подавить 33 из них, а девять были сбиты системами противовоздушной обороны.

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