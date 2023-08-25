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    ПВО за ночь обнаружила более 40 беспилотников. Массированная атака велась на Крым

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    Ночью 25 августа противник предпринял попытку осуществить «террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации», сообщает Минобороны РФ.

    Средства ПВО обнаружили 42 БПЛА. Девять уничтожены над территорией Крыма «в результате огневого воздействия». Еще 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы — они «потерпели крушение, не достигнув цели».

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что несколько беспилотников, по предварительным данным, уничтожено над Черным морем в районе мыса Херсонес. Повреждений гражданской инфраструктуры экстренные службы не выявили.

    «Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил Развожаев.

    В начале ночи, напомним, в Калужской области была сбита ракета доработанного комплекса ПВО С-200.

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    Комментарии 30

    Гость25 Авг 2023 в 10:24
    Освобождение близко!
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