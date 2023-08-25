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    В РЖД рассказали о планах развития железной дороги в Петербурге

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    Петербургские власти совместно с ОАО «РЖД» планируют запустить тактовое движение на Сестрорецком и Красносельском направлениях. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Смольного.

    Также планируется открытие железнодорожной платформы «Новая Лахта». Главгосэкспертиза согласовала проект платформы с подземным пешеходным тоннелем, оборудованным лифтом для людей с ограниченным возможностями, еще в 2020 году.

    Кроме того, в планах улучшение грузового сообщения с портом Бронка и реставрация Царского вокзала в Пушкине. Эта работа будет вестись за счет городского бюджета, федеральной казны и спонсоров.

    Как отметили в Смольном, реставрация коснется и исторической железной дороги. Реставрация вокзала пройдет в рамках развития этой территории. В ее границах находятся Феодоровский городок, который приспосабливает к современному использованию Управделами президента, и Фермский парк.

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    Комментарии 5

    Гость25 Авг 2023 в 13:23
    Как всегда ни о чем
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