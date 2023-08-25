В РЖД рассказали о планах развития железной дороги в Петербурге

Петербургские власти совместно с ОАО «РЖД» планируют запустить тактовое движение на Сестрорецком и Красносельском направлениях. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Смольного.



Также планируется открытие железнодорожной платформы «Новая Лахта». Главгосэкспертиза согласовала проект платформы с подземным пешеходным тоннелем, оборудованным лифтом для людей с ограниченным возможностями, еще в 2020 году.



Кроме того, в планах улучшение грузового сообщения с портом Бронка и реставрация Царского вокзала в Пушкине. Эта работа будет вестись за счет городского бюджета, федеральной казны и спонсоров.

