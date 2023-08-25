В РЖД рассказали о планах развития железной дороги в Петербурге

Петербургские власти совместно с ОАО «РЖД» планируют запустить тактовое движение на Сестрорецком и Красносельском направлениях. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Смольного.
Также планируется открытие железнодорожной платформы «Новая Лахта». Главгосэкспертиза согласовала проект платформы с подземным пешеходным тоннелем, оборудованным лифтом для людей с ограниченным возможностями, еще в 2020 году.
Кроме того, в планах улучшение грузового сообщения с портом Бронка и реставрация Царского вокзала в Пушкине. Эта работа будет вестись за счет городского бюджета, федеральной казны и спонсоров.
Как отметили в Смольном, реставрация коснется и исторической железной дороги. Реставрация вокзала пройдет в рамках развития этой территории. В ее границах находятся Феодоровский городок, который приспосабливает к современному использованию Управделами президента, и Фермский парк.