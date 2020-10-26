Главгосэкспертиза одобрила проект железнодорожной платформы напротив Лахта Центра

Филиал Главгосэкспертизы в Петербурге одобрил документацию на строительство железнодорожной платформы около Лахта Центра. Новая остановка появится на Сестрорецком направлении Октябрьской железной дороги.

Пассажирская платформа длиной 254 метра появится на перегоне Новая Деревня — Лахта. И будет расположена с правой стороны от действующего главного пути. Положение и габариты платформы определены с учетом перспективы строительства второго главного пути.

К территории Лахта Центра можно будет попасть через подземный пешеходный тоннель с лифтами для людей с ограниченными возможностями, проектная документация на строительство которого была одобрена в марте 2020 года.