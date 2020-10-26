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26.10.2020 14:42
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Главгосэкспертиза одобрила проект железнодорожной платформы напротив Лахта Центра

Филиал Главгосэкспертизы в Петербурге одобрил документацию на строительство железнодорожной платформы около Лахта Центра. Новая остановка появится на Сестрорецком направлении Октябрьской железной дороги.

Пассажирская платформа длиной 254 метра появится на перегоне Новая Деревня — Лахта. И будет расположена с правой стороны от действующего главного пути. Положение и габариты платформы определены с учетом перспективы строительства второго главного пути.

К территории Лахта Центра можно будет попасть через подземный пешеходный тоннель с лифтами для людей с ограниченными возможностями, проектная документация на строительство которого была одобрена в марте 2020 года.

Проектную документацию на строительство платформы подготовил Санкт-Петербургский институт по проектированию инженерных сооружений и промышленных предприятий путевого хозяйства и геологическим изысканиям «Ленгипротранспуть» — филиал АО «Росжелдорпроект». Застройщик — ОАО «Российские железные дороги».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

maarks1909
Самым бедным нужна помощь в доставке на Работу!!!??
***_555
Это же всё Газмяс оплатит, как и обещал? И метро ещё построит к башне, и дороги (ах да, их уже строят почему-то за счёт города).
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