В Пушкине отреставрируют Царский вокзал. Работы профинансируют федеральные власти, город и меценаты

В Пушкине отреставрируют Царский вокзал. Как сообщила 17 августа пресс-служба Смольного, такое решение было принято на первом заседании попечительского совета фонда «Царскосельский вокзал». В нем приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, депутаты Государственной думы РФ Владимир Ресин и Леонид Слуцкий.
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По словам Александра Беглова, финансирование будет осуществляться за счет городского и федерального бюджета, а также на деньги жертвователей. В ходе работ вокзал будет восстановлен в первозданном виде, включая здание, перрон и уникальные росписи, которые уже частично раскрыты реставраторами, сообщил Леонид Слуцкий.
Царский вокзал — объект культурного наследия федерального значения. Павильон построен в