В Пушкине отреставрируют Царский вокзал. Работы профинансируют федеральные власти, город и меценаты

В Пушкине отреставрируют Царский вокзал. Как сообщила 17 августа пресс-служба Смольного, такое решение было принято на первом заседании попечительского совета фонда «Царскосельский вокзал». В нем приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, депутаты Государственной думы РФ Владимир Ресин и Леонид Слуцкий.



С 30-х годов прошлого века здание вокзала не использовалось и постепенно разрушалось. Сейчас проводится его комплексное исследование. Следующие этапы — проектирование и реставрация. Концепция использования после реставрации сейчас находится в разработке, отметил губернатор.