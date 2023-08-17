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    В Пушкине отреставрируют Царский вокзал. Работы профинансируют федеральные власти, город и меценаты

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    В Пушкине отреставрируют Царский вокзал. Как сообщила 17 августа пресс-служба Смольного, такое решение было принято на первом заседании попечительского совета фонда «Царскосельский вокзал». В нем приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, депутаты Государственной думы РФ Владимир Ресин и Леонид Слуцкий.

    С 30-х годов прошлого века здание вокзала не использовалось и постепенно разрушалось. Сейчас проводится его комплексное исследование. Следующие этапы — проектирование и реставрация. Концепция использования после реставрации сейчас находится в разработке, отметил губернатор.

    По словам Александра Беглова, финансирование будет осуществляться за счет городского и федерального бюджета, а также на деньги жертвователей. В ходе работ вокзал будет восстановлен в первозданном виде, включая здание, перрон и уникальные росписи, которые уже частично раскрыты реставраторами, сообщил Леонид Слуцкий.

    Царский вокзал — объект культурного наследия федерального значения. Павильон построен в 1911 году в неорусском стиле. Его реставрация станет одним из этапов комплексного развития территории, включающей Федоровский городок, Фермский парк, а также воссоздание исторической железной дороги.

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