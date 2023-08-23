Нет, это не соблазнительная девушка. «Танцы у пилона» в лесу исполняет кое-кто покрупнее

Удивительно артистичны движения медведя, оставляющего свои метки у чесального дерева. Такой танец зафиксировала фотоловушка расположенного в Ленобласти Нижне-Свирского заповедника. Он показывает видео в своих соцсетях 23 августа.
«Молодой медведь регулярно отмечается у чесального дерева. Косолапый неустанно устраивает свои танцы и днём, и ночью», — рассказывают в заповеднике.
Чесальные деревья нужны животным и для избавления от зуда, и для передачи информации. Звери оставляют соседям по лесу послания с помощью запахов и клочков шерсти. «Фонтанка» не раз демонстрировала «танцующих» медведей из Нижне-Свирского заповедника. А вот кабан своими движениями больше напоминает котика.