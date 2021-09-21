Несколько раз за пару месяцев фотоловушкам в Нижне-Свирском заповеднике удалось поймать медведей за любопытным занятием — когда звери чешут себе спину.
«Медведь-красавец с чёрными лапами» отметился у чесальных деревьев сразу на нескольких участках, рассказывают в сообществе заповедника «ВКонтакте» 21 сентября. Мнения сотрудников разделились: некоторые считают, что на видео два разных зверя, а другие — что один и тот же.
«Один хорошо, а два лучше — самое интересное, что животные продолжают «танцевать ламбаду» на камеру и поддерживают музыкальный флешмоб заповедных хозяев тайги», — отмечается в сообщении.
Любопытно, что в августе в заповедник зашёл «чужой» худенький медведь и тоже воспользовался деревом. Герой (или герои) сегодняшнего видео немного похож на него, но точно определить, разные ли это медведи или один, пока не удалось.
Несколько дней назад похожую сценку сняла камера в приморском заповеднике «Земля леопарда». Там гималайский (белогрудый) медведь для того чтобы почесаться, нашёл себе подходящий камень.