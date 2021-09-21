Несколько раз за пару месяцев фотоловушкам в Нижне-Свирском заповеднике удалось поймать медведей за любопытным занятием — когда звери чешут себе спину.



«Медведь-красавец с чёрными лапами» отметился у чесальных деревьев сразу на нескольких участках, рассказывают в сообществе заповедника «ВКонтакте» 21 сентября. Мнения сотрудников разделились: некоторые считают, что на видео два разных зверя, а другие — что один и тот же.

