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Камень, почеши мне спинку. Посмотрите, как медведь получает удовольствие

На «Земле леопарда» медведь победил скрытую камеру

Кадр из видео в YouTube-канале «Земля Леопарда»
Кадр из видео в YouTube-канале «Земля Леопарда»
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Медведь выступил против несанкционированной съёмки. Необычное видео сделала автоматическая камера в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.

Взрослый гималайской (белогрудый) медведь нашёл себе камень для того, чтобы чесаться. Он несколько минут трётся об него, а потом внезапно замечает «скрытую камеру». Медленно подходит к ней, обнюхивает, толкает лапой, словно не хочет, чтобы кто-то вторгался в его личную жизнь. В результате он меняет ракурс фотоловушки. При этом техника осталась цела.

«Медведи — умные животные, поэтому им свойственно проявлять любопытство к незнакомым объектам, — рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш. — После обследования белогрудым медведем фотоловушка часто остаётся неповреждённой, однако ракурс съёмки оказывается безнадёжно сбит. Впрочем, если бы эту камеру обследовал бурый медведь, он мог бы зайти намного дальше простой смены ракурса».

После близкого «знакомства» с бурым медведем камера зачастую оказывается сломанной. В августе медвежонок в нацпарке так поиграл с фотоловушкой, что перевернул мир.

Кадр из видео в YouTube-канале «Земля Леопарда»
Кадр из видео в YouTube-канале «Земля Леопарда»

На «Земле леопарда» обитает два вида медведей — бурый и белогрудый (он же гималайский). Если бурый медведь характерен для умеренных и северных широт, то основной ареал белогрудого медведя находится в юго-восточной Азии.

Фотоловушки (всего их на «Земле леопарда» 450) периодически привлекают внимание разных обитателей нацпарка. Так, дятлы могут расклёвывать датчики движения, как будто полагая, что внутри камеры их ждёт сытный обед. После этого техника чаще всего может продолжать работу. Изучают фотоловушки из любопытства и краснокнижные кошки — дальневосточные леопарды и амурские тигры.

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Комментарии (2)

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Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

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