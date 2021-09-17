Взрослый гималайской (белогрудый) медведь нашёл себе камень для того, чтобы чесаться. Он несколько минут трётся об него, а потом внезапно замечает «скрытую камеру». Медленно подходит к ней, обнюхивает, толкает лапой, словно не хочет, чтобы кто-то вторгался в его личную жизнь. В результате он меняет ракурс фотоловушки. При этом техника осталась цела.

«Медведи — умные животные, поэтому им свойственно проявлять любопытство к незнакомым объектам, — рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш. — После обследования белогрудым медведем фотоловушка часто остаётся неповреждённой, однако ракурс съёмки оказывается безнадёжно сбит. Впрочем, если бы эту камеру обследовал бурый медведь, он мог бы зайти намного дальше простой смены ракурса».



После близкого «знакомства» с бурым медведем камера зачастую оказывается сломанной. В августе медвежонок в нацпарке так поиграл с фотоловушкой, что перевернул мир.

