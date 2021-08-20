На одной из живописных сопок национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка сделала любопытные кадры. Правда, при этом была выведена из строя.
Юный белогрудый медведь решил поиграть с автоматической камерой, установленной на дереве всего несколько дней назад, и перевернул её почти на 180 градусов. После встречи со зверем устройство смогло снимать только землю под собой, рассказывают в нацпарке.
После «медвежьей услуги» в объектив фотоловушки не попал ни один зверь, хотя все предпосылки были: в этом районе обитают несколько дальневосточных леопардов и один амурский тигр. К счастью, повреждение камеры не фатально, она подлежит ремонту.
Медведи — лидеры среди животных по числу случаев порчи фотоловушек на «Земле леопарда». Причина в их любопытстве. При этом видеоистории подобных нападений — большая редкость. На «Земле леопарда» работают более 400 фотоловушек, это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и начинают снимать, когда животное оказывается перед объективом.