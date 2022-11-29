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    Медведи в Ленобласти станцевали у дерева и отправились спать

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    Как медведи чешут спину, показывает 29 ноября Нижне-Свирский заповедник. Движения больше похожи на танец, партнёром выступает специальное дерево — чесальное.

    «Медведи ушли на зимовку, а неопубликованные интересные кадры всё ещё остались», — отмечают в заповеднике.

    «Фонтанка» уже демонстрировала «танцующих» медведей из Нижне-Свирского заповедника. А вот кабан своими движениями больше напоминает котика. Чесальные деревья нужны животным не только для избавления от зуда, это своеобразная почта. Так звери обмениваются информацией — оставляют соседям по лесу послания с помощью запахов и клочков шерсти.

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