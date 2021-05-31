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Медведь и кабан, не уступающий ему по размерам, делят чесальное дерево в Нижне-Свирском заповеднике

Матёрый кабан и молодой медведь облюбовали одно дерево, чтобы чесать об него спину. Минутки релакса диких животных, которые оказались примерно одного размера, запечатлели на видео в Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти.

Как объяснили 31 мая в заповеднике, цель походов к этому дереву проста: здесь животные обмениваются информацией и оставляют соседям по лесу послания с помощью запахов и клочков шерсти. По габаритам же секач не уступает косолапому в силу разного возраста этих двух представителей разных видов.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Ничего, мишка подрастёт, заматереет и, глядишь, дележ чесального дерева закончится.
Abu-Denis
Новая редакция сказки про Винни-Пуха и Пятачка.
Бух клыком в зад...
- Пятачок! За что?
- От вас, косолапых, всего можно ожидать!
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