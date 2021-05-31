Матёрый кабан и молодой медведь облюбовали одно дерево, чтобы чесать об него спину. Минутки релакса диких животных, которые оказались примерно одного размера, запечатлели на видео в Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти.



Как объяснили 31 мая в заповеднике, цель походов к этому дереву проста: здесь животные обмениваются информацией и оставляют соседям по лесу послания с помощью запахов и клочков шерсти. По габаритам же секач не уступает косолапому в силу разного возраста этих двух представителей разных видов.