Где найти открытые парадные, витражи и старинную плитку? Шесть карт, созданных петербуржцами

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чтобы спланировать выходные в Петербурге, достаточно взглянуть на карту. А особенно здорово, если на ней собраны секретные адреса. «(От)Личный Петербург» показывает шесть карт, созданных жителями нашего города. На них — места с самыми красивыми парадными, витражами, дверьми, напольной плиткой, историческими лифтами и флагодержателями.



Вместе с вами «(От)Личный Петербург» составляет гид по новой туристской географии нашего города, в котором рассказывает о местах, навсегда остающихся в сердце. Переходите на сайт и голосуйте за лучшие парки, места занятий спортом, музеи и театры. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

Карта парадных со свободным доступом Слава об исторических парадных Петербурга разнеслась далеко за пределы нашего города. Местные знают: на лестницах легко найти витиеватую лепнину, ажурные балясины, украшенную изразцами печь или оригинальные деревянные двери в квартиры. Проект «Парадные Санкт-Петербурга» собирает адреса самых красивых на интерактивной карте. В те, что отмечены символом с открытой дверью, доступ свободный: их занимают офисы или общественные учреждения.

Любителям парадных советуем также пройтись по маршруту «(От)Личного Петербурга» по зданиям, где можно посмотреть на старинные печи. Некоторые из них везли в Петербург из Финляндии и Германии, а эскизы готовили знаменитые художники.

Список следов исторических лифтов В некоторых петербургских парадных сохранились дореволюционные лифты — и кое-какие до сих пор работают! Несколько адресов найдете на карте студенток Высшей школы экономики в Петербурге Елизаветы Красаковой и Екатерины Кицюк. На ней 26 точек — к каждому адресу прикреплена фотография подъемного механизма и краткое описание. В одних домах можно увидеть историческое лифтовое ограждение или шахту, в других — последствия неаккуратной замены старины на новодел.

Фото: Скриншот проекта «Петербургский лифт» Поделиться Поделиться





Где посмотреть на императорский лифт для подачи кушаний и в какую парадную со старой шахтой можно попасть легально, читайте в материале «(От)Личного Петербурга». Подробный реестр петербургских витражей Количество дореволюционных витражей в Петербурге постоянно уменьшается, но их сохранилось куда больше, чем лифтов. Волонтеры проекта «Витражи в России» обследовали почти все здания Василеостровского, Петроградского и Адмиралтейского районов Петербурга и провели подробную инвентаризацию всех произведений этого искусства, дошедших до наших дней. Их адреса, фотографии и описание ищите на карте ниже.

А еще читайте гид «(От)Личного Петербурга» по витражам, которые находятся в открытом доступе. Адреса с самой красивой напольной плиткой Еще одна характерная для петербургских домов деталь — напольная метлахская плитка. Та, которую можно встретить в парадных, зачастую привозилась к нам с европейских заводов. Этот отделочный материал отличался невероятной прочностью и красотой.



Краевед и исследовательница метлахской плитки Эльвира Алеева создала карту петербургских адресов с историческим напольным покрытием. В некоторых зданиях вы обнаружите не только метлах, но еще и мозаичные полы терраццо. В точки, отмеченные на карте зелеными иконками, доступ свободный: там располагаются общественные учреждения или организации.

Карта невероятных дверей и порталов Есть и исторические артефакты, которые легко увидеть прямо с улицы. Например, двери. Некоторыми можно любоваться бесконечно: их украшают колонны, витражи, причудливые изображения зверей.



Проект «Двери Санкт-Петербурга» наносит на карту адреса, где сохранились аутентичные дореволюционные порталы. На ней уже 175 точек, но список продолжает пополняться.

Автор: Карта проекта «Двери Санкт-Петербурга»

У «(От)Личного Петербурга» тоже есть маршрут для любителей исторических дверей. Читайте, зачем в XIX веке нужны были ложные двери, как раньше чистили ботинки и где в нашем городе прячутся огромные фигуры фараонов. Коллекция старинных флагодержателей

И напоследок: вы когда-нибудь обращали внимание на флагодержатели, сохранившееся на некоторых фасадах? Если нет, то зря: в нашем городе эти артефакты — настоящие произведения чугунолитейного искусства.

Фото: Скриншот проекта «Архив флагодержателей города Санкт-Петербурга» Поделиться Поделиться





Проект «Школа архитекторов-реставраторов» наносит на карту красивые флагодержатели Петербурга. Пока на ней только 10 адресов, но перечень планируют пополнять.

