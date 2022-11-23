10 адресов Петербурга, где можно посмотреть на витражи

Они украшали окна, люстры и даже потолки, а в Петербург прибывали из Германии и Франции. Одной рукой проект «(От)личный Петербург» готовил церемонию награждения номинантов, которая пройдет 24 ноября, другой — составил для вас гид по старинным витражам нашего города, которые находятся в открытом доступе. Пройдитесь по храмам, дворцам, особнякам и парадным — и полюбуйтесь стеклянными сакурами, павлинами и драконами.

Один из старейших в городе



Прогулку по витражам Петербурга предлагаем начать с «самого-самого» экспоната. Он находится в Исаакиевском соборе.

Огромное алтарное окно с изображением Воскресения Христова — один из старейших витражей города. Его площадь составляет 28,5 кв. м: на момент изготовления, в 1843 году, про него говорили как про самый крупный в Европе.

Идея украсить здание витражом, который тогда считался католическим атрибутом, принадлежала архитектору Лео фон Кленце. Предложение поддержал Николай I и одобрил святейший Синод. С тех пор произведения этого декоративного искусства начали появляться и в других храмах России. Витраж для Исаакиевского два с половиной года изготавливали в Германии, а потом морем везли в Петербург.



Целый дом витражей

Теперь заглянем в построенное в самом начале XX века здание на Большой Морской, 35. Здесь удивительным образом сохранились дореволюционные печи, модерновая лепнина и декоративное остекление. И попасть внутрь легко — просто зайдите в музей «Росфото».

На лестничном проеме между 1 и 2 этажами вы найдете стеклянные вставки с зимними пейзажами. Если подниметесь выше — невероятной красоты витраж с изображением тюльпанов.



Выше по лестнице в стеклах можно встретить еще драконов, павлинов, еловую ветвь с шишками и грозно смотрящего вдаль мужчину с бородой. Это сюжет из скандинавской мифологии «Рогнарёг», в которой бог Тор вступает в схватку с мировым змеем Ёрмунгандом. К слову, иногда по дому водят экскурсии.



Цветы на вокзале

В дореволюционном Петербурге витражами украшали и общественные постройки. Придите на Витебский вокзал, пройдите в главный вестибюль с парадной лестницей и внимательно посмотрите на окно.



Среди украшений стекла вы не найдете ни намека на железнодорожную тематику — только лотосы. Сегодня это может показаться странным, но на момент постройки вокзала они отлично рифмовались с оранжереей, которая размещалась между оконными рамами.

В зале сохранились и другие витражи, но раньше их было еще больше. Только посмотрите на фотографии начала XX века: когда-то стекла с цветочными узорами были в перегородках, отделявших вестибюль от касс.



Украшение дореволюционного бизнес-центра

Вы наверняка бывали в магазине купцов Елисеевых на Невском проспекте, 56, но, возможно, не изучали окна. Если приглядитесь, заметите: художественно оформленное стекло украшает выходящую на Невский проспект витрину.



В этом доме, еще в начале XX века построенном под коммерческие нужды, располагались торговый зал, подвалы-холодильники, концертно-театральный зал, рестораны и помещения Международного коммерческого и Русско-Китайского банков.

Так что все элементы убранства символизировали торговлю, промышленность, искусства, науки. Здание намеренно было построено таким образом, чтобы привлекать внимание.



Представьте: огромные витражные окна с узорами, цветами и изображением человека когда-то занимали и проемы верхних этажей. До наших дней они не сохранились.

Стекло, которое мог создавать Петров-Водкин

В начале прошлого века разноцветные стекла были популярным украшением и богатых частных домов. Особняк Бранта на улице Куйбышева, 4, — не исключение.

Витражи до сих пор украшают его парадную лестницу. А на втором этаже можно увидеть стекло с уникальным изображением Медного всадника. Есть гипотеза, что эскиз создавал сам Петров-Водкин — в одном из писем петербургскому архитектору Мельцеру начинающий художник упоминал «брантовское стекло», которое «пошло в дело». Впрочем, других подтверждений этой версии нет.



Сегодня в особняке — один из корпусов Государственного музея политической истории России.

Окна в старинном особняке

Еще один богато отделанный особняк, в который можно попасть, найдете на Рижском проспекте, 29. Здание строил архитектор Борис Гиршович — автор знаменитого дома Бака на Кирочной.

Раньше интерьеры украшали мрамор, красное дерево, изразцовые печи, камины. Витраж, занимающий всё окно, до сих пор сохранился на лестнице. Если приглядитесь, увидите в нижней части стекла надпись «Франк и Ко». Возможно, к «картине» имела отношение стекольная фабрика Максимилиана и Адольфа Франков на Васильевском острове, о которой «(От)Личный Петербург» уже рассказывал в одном из маршрутов.

Вплоть до 1988-го здание занимал Ленинский райком КПСС. Сегодня здесь Дом детского творчества Адмиралтейского района.

Витраж из Парижа

Несколько выдающихся произведений витражного искусства сохранилось в Юсуповском дворце.



Если зайдете в «Турецкий кабинет» или «Бильярдную», сможете наблюдать выполненные в сложной технике стеклянные пейзажи с соснами, горой и озером. А в «Секретарской» вас ждет витраж с изображением цветущих веток сакуры и попугаев на фоне заходящего солнца.



Судя по сохранившейся на последней «картине» надписи, ее привезли в Петербург из парижской мастерской Шарля Шампиньоля. Работы этого мастера до сих пор украшают окна десятков французских церквей.

Узоры и розы на окнах в парадных

В жилых домах Петербурга витражей сохранилось мало, но всё же на некоторые можно любоваться до сих пор. Как минимум два адреса найдете на участке улицы Чайковского между проспектом Чернышевского и Потемкинской.

Фото: Елизавета Ивантей/«Фонтанка.ру» Фото: Елизавета Ивантей/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В доме № 79, который сегодня занимает фотостудия, сохранились фрагменты витражей с изображением роз. Здесь же можно насладиться отреставрированной лепниной, балясинами и дореволюционным лифтовым ограждением.

Если пройдете чуть дальше, до дома № 42, увидите старинную входную дверь, украшенную фацетным — граненым — стеклом. Через него при дневном свете вы сможете рассмотреть парадную — на лестнице чудом сохранился цельный витраж, занимающий всё окно. На фацетных стеклах, кстати, неизвестно с каких времен красуется надпись «Анастас болван». Старожилы дома говорят, что она была здесь, сколько они себя помнят.



Редкое травленое стекло

В жилом доме на Блохина, 3, художественно оформленное остекление украшает входную дверь. Но характер его узора сильно отличается от всего того, что мы видели ранее. Эти витражи выполнены в редкой для начала XX века технике травления: для получения рисунка стекло обрабатывали специальным раствором.

В двух парадных сохранились лишь угловые фрагменты украшений. А вот третью несколько лет назад за свой счет восстановил местный житель.

Витраж, который очистили волонтеры

Иногда витражи в петербургских парадных прячутся под толстым слоем краски — еще советской, со времен ремонта, или свежей, оставшейся после замены двери.