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    10 адресов Петербурга, где можно посмотреть на витражи

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    Они украшали окна, люстры и даже потолки, а в Петербург прибывали из Германии и Франции. Одной рукой проект «(От)личный Петербург» готовил церемонию награждения номинантов, которая пройдет 24 ноября, другой — составил для вас гид по старинным витражам нашего города, которые находятся в открытом доступе. Пройдитесь по храмам, дворцам, особнякам и парадным — и полюбуйтесь стеклянными сакурами, павлинами и драконами.

    Один из старейших в городе


    Прогулку по витражам Петербурга предлагаем начать с «самого-самого» экспоната. Он находится в Исаакиевском соборе.

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    Огромное алтарное окно с изображением Воскресения Христова — один из старейших витражей города. Его площадь составляет 28,5 кв. м: на момент изготовления, в 1843 году, про него говорили как про самый крупный в Европе.

    Идея украсить здание витражом, который тогда считался католическим атрибутом, принадлежала архитектору Лео фон Кленце. Предложение поддержал Николай I и одобрил святейший Синод. С тех пор произведения этого декоративного искусства начали появляться и в других храмах России. Витраж для Исаакиевского два с половиной года изготавливали в Германии, а потом морем везли в Петербург.

    Целый дом витражей


    Теперь заглянем в построенное в самом начале XX века здание на Большой Морской, 35. Здесь удивительным образом сохранились дореволюционные печи, модерновая лепнина и декоративное остекление. И попасть внутрь легко — просто зайдите в музей «Росфото».

    На лестничном проеме между 1 и 2 этажами вы найдете стеклянные вставки с зимними пейзажами. Если подниметесь выше — невероятной красоты витраж с изображением тюльпанов.

    Выше по лестнице в стеклах можно встретить еще драконов, павлинов, еловую ветвь с шишками и грозно смотрящего вдаль мужчину с бородой. Это сюжет из скандинавской мифологии «Рогнарёг», в которой бог Тор вступает в схватку с мировым змеем Ёрмунгандом. К слову, иногда по дому водят экскурсии.

    Цветы на вокзале


    В дореволюционном Петербурге витражами украшали и общественные постройки. Придите на Витебский вокзал, пройдите в главный вестибюль с парадной лестницей и внимательно посмотрите на окно.

    Среди украшений стекла вы не найдете ни намека на железнодорожную тематику — только лотосы. Сегодня это может показаться странным, но на момент постройки вокзала они отлично рифмовались с оранжереей, которая размещалась между оконными рамами.

    В зале сохранились и другие витражи, но раньше их было еще больше. Только посмотрите на фотографии начала XX века: когда-то стекла с цветочными узорами были в перегородках, отделявших вестибюль от касс.

    Украшение дореволюционного бизнес-центра


    Вы наверняка бывали в магазине купцов Елисеевых на Невском проспекте, 56, но, возможно, не изучали окна. Если приглядитесь, заметите: художественно оформленное стекло украшает выходящую на Невский проспект витрину.

    Фото: citywalls.ru
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    В этом доме, еще в начале XX века построенном под коммерческие нужды, располагались торговый зал, подвалы-холодильники, концертно-театральный зал, рестораны и помещения Международного коммерческого и Русско-Китайского банков.

    Так что все элементы убранства символизировали торговлю, промышленность, искусства, науки. Здание намеренно было построено таким образом, чтобы привлекать внимание.

    Представьте: огромные витражные окна с узорами, цветами и изображением человека когда-то занимали и проемы верхних этажей. До наших дней они не сохранились.

    Стекло, которое мог создавать Петров-Водкин


    В начале прошлого века разноцветные стекла были популярным украшением и богатых частных домов. Особняк Бранта на улице Куйбышева, 4, — не исключение.

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    Витражи до сих пор украшают его парадную лестницу. А на втором этаже можно увидеть стекло с уникальным изображением Медного всадника. Есть гипотеза, что эскиз создавал сам Петров-Водкин — в одном из писем петербургскому архитектору Мельцеру начинающий художник упоминал «брантовское стекло», которое «пошло в дело». Впрочем, других подтверждений этой версии нет.

    Сегодня в особняке — один из корпусов Государственного музея политической истории России.

    Окна в старинном особняке


    Еще один богато отделанный особняк, в который можно попасть, найдете на Рижском проспекте, 29. Здание строил архитектор Борис Гиршович — автор знаменитого дома Бака на Кирочной.

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    Раньше интерьеры украшали мрамор, красное дерево, изразцовые печи, камины. Витраж, занимающий всё окно, до сих пор сохранился на лестнице. Если приглядитесь, увидите в нижней части стекла надпись «Франк и Ко». Возможно, к «картине» имела отношение стекольная фабрика Максимилиана и Адольфа Франков на Васильевском острове, о которой «(От)Личный Петербург» уже рассказывал в одном из маршрутов.

    Вплоть до 1988-го здание занимал Ленинский райком КПСС. Сегодня здесь Дом детского творчества Адмиралтейского района.

    Витраж из Парижа


    Несколько выдающихся произведений витражного искусства сохранилось в Юсуповском дворце.

    Если зайдете в «Турецкий кабинет» или «Бильярдную», сможете наблюдать выполненные в сложной технике стеклянные пейзажи с соснами, горой и озером. А в «Секретарской» вас ждет витраж с изображением цветущих веток сакуры и попугаев на фоне заходящего солнца.

    Судя по сохранившейся на последней «картине» надписи, ее привезли в Петербург из парижской мастерской Шарля Шампиньоля. Работы этого мастера до сих пор украшают окна десятков французских церквей.

    Узоры и розы на окнах в парадных


    В жилых домах Петербурга витражей сохранилось мало, но всё же на некоторые можно любоваться до сих пор. Как минимум два адреса найдете на участке улицы Чайковского между проспектом Чернышевского и Потемкинской.

    Фото: Елизавета Ивантей/«Фонтанка.ру»
    Фото: Елизавета Ивантей/«Фонтанка.ру»
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    В доме № 79, который сегодня занимает фотостудия, сохранились фрагменты витражей с изображением роз. Здесь же можно насладиться отреставрированной лепниной, балясинами и дореволюционным лифтовым ограждением.

    Если пройдете чуть дальше, до дома № 42, увидите старинную входную дверь, украшенную фацетным — граненым — стеклом. Через него при дневном свете вы сможете рассмотреть парадную — на лестнице чудом сохранился цельный витраж, занимающий всё окно. На фацетных стеклах, кстати, неизвестно с каких времен красуется надпись «Анастас болван». Старожилы дома говорят, что она была здесь, сколько они себя помнят.

    Редкое травленое стекло

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    В жилом доме на Блохина, 3, художественно оформленное остекление украшает входную дверь. Но характер его узора сильно отличается от всего того, что мы видели ранее. Эти витражи выполнены в редкой для начала XX века технике травления: для получения рисунка стекло обрабатывали специальным раствором.

    В двух парадных сохранились лишь угловые фрагменты украшений. А вот третью несколько лет назад за свой счет восстановил местный житель.

    Витраж, который очистили волонтеры


    Иногда витражи в петербургских парадных прячутся под толстым слоем краски — еще советской, со времен ремонта, или свежей, оставшейся после замены двери.

    Отмыть стекла от въевшегося масла непросто, но некоторые неравнодушные горожане решаются на авантюру. С результатом их работы можно познакомиться на Ординарной улице, 2. Прошлым летом прекрасный витраж с изображением цветочных бутонов на длинных стеблях очистили волонтеры и участники краеведческой ячейки «Гэнгъ». На работу ушло четыре дня. Как проходят подобные акции, смотрите в видеоролике и читайте в материалах «Фонтанки».

    Фото: «Витражи С.-Петербурга: инвентаризация»
    Фото: «Витражи С.-Петербурга: инвентаризация»
    Фото: citywalls.ru
    Фото: «Витражи С.-Петербурга: инвентаризация»
    Фото: «Витражи С.-Петербурга: инвентаризация»
    Фото: «Витражи С.-Петербурга: инвентаризация»

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    Второй сезон — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. «Фонтанка» составила новый гид по городу, а номинации и представленные в них объекты собрала вместе с профессионалами, в числе которых бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

    Здесь вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты, следите за тем, кто стал победителем в наших номинациях!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с комитетом по развитию туризма. 24 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей. Но мы продолжаем публиковать материалы о нашем любимом городе.

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