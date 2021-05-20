автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В майские праздники ситуация особенно накалилась в доме Бака, где собственник устроил в квартире «музей». Он рассказал «Фонтанке» об офшорном счете, о том, как определяет стоимость экскурсии по ботинкам клиента, а потом предложил всё забыть.

С каждым годом гости города всё активнее интересуются не только классическими местами вроде Эрмитажа, Петропавловки, Петергофа, но и хотят заглянуть за ширму коммунальной жизни и очароваться романтикой петербургских дворов. Погрузиться в атмосферу неформального Петербурга, скрытого за фасадами, предлагают десятки экскурсоводов, в программе которых часто можно встретить бывший доходный дом на Кирочной, 24, признанный объектом культурного наследия, куда в майские экскурсии повалили табуном.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Доходный дом, признанный объектом культурного наследия, был построен в 1904–1905 годах. Интерес к нему всегда проявляли не только туристы, но и местные жители, однако этой весной — особенный. Как рассказала «Фонтанке» глава совета дома Марина Жукова, поток людей в дом возрос в 4–5 раз. Сравнить это позволяет таблица, где уже ставшие постоянными экскурсоводы по доброй воле «забивают» за собой время. «Таблица была инициирована нами, потому что мы понимаем, что в дом всё равно будут приходить, но просто мы будем знать, кто и когда». При этом экскурсоводам она позволяет приходить в разное время, чтобы не создавать толпу. Есть и не прописанное, но строгое правило — до 15 человек на группу.



Фото: скриншот с сайта dombaka.ru Поделиться Поделиться







Вот так, согласно таблице, выглядело посещение дома Бака в майские праздники. В лучшем случае на территории дома за неделю (с 3 по 9 мая) побывали около 500 человек. И это только клиенты тех экскурсоводов, которые заносили информацию о своем визите в таблицу.

«Трудно переоценить важность знакомства с уцелевшими интерьерами петербургских доходных домов. С другой стороны, в каждом таком доме живут люди, чьи интересы и комфорт должны быть соблюдены. Здесь происходит столкновение интересов и задач. Замки и домофоны взламывают. Сообщества жильцов самостоятельно справиться с проблемой не могут. Ресурсов на организацию круглосуточной охраны в большинстве случаев нет. Какой-либо компенсации историческим домам и домам-памятникам, например, бюджета на консьержа или реставрацию интерьеров, не предусмотрено по умолчанию», — говорит Марина.



Не так давно местные жители наткнулись в Интернете на различные объявления с предложением посетить одну из жилых квартир дома, где в свое время жил некий миллионер. По их мнению, это стало дополнительным фактором притяжения экскурсоводов и туристов в дом.



Фото: скриншот с сайта dombaka.ru Поделиться Поделиться







Однако новой локацией решили пользоваться не все. Как рассказала «Фонтанке» Надежда Морозова, одна из указанных в таблице экскурсоводов, она не пользуется возможностью показать своим клиентам квартиру в доме. Это объясняет недовольством жителей и нежеланием «идти на поводу у одного из собственников», пренебрегая комфортом остальных. «Я, когда узнала, что появилась «квартира-музей», могла так же, как и другие экскурсоводы, подключиться к этому, но решила этого не делать. На мой взгляд, должно быть полное согласование с жильцами. Зная всю ситуацию дома, для меня это неприемлемо. Поэтому даже какие условия коллегам предлагались, я не в курсе, не выходила на контакт по поводу этого», — уточняет она.

Морозова добавила, что конфликтов с собственниками у нее никогда не возникало, а каждое свое посещение она заносит в таблицу. Но даже самим экскурсоводам, по ее словам, было бы комфортнее с консьержем. Пока его нет, она старается проводить только пешеходные экскурсии, частью которых является подход к дому Бака. «Группу набираю до 15 человек. Если организовываю проход в сам дом, то в составе около 4–5 человек, чтобы не создавать толпу и беспокойство. Арчила в таблице нет, поэтому если бы я в этом участвовала, то это выглядело так — я прохожу с группой в парадную, делаю вид, что мы гости Арчила и что мы просто посмотреть», — говорит экскурсовод.



Житель дома Сергей Лейчинский утверждает, что однажды только за два дня в так называемую квартиру-музей поднимались около 130 человек, «по 70 в сутки». «Мы сейчас вынуждены что-то с этим делать, потому что мы идем в белые ночи, наиболее привлекательный сезон для туристов, на носу чемпионат Европы по футболу, когда также в городе будет много человек», — прогнозирует глава совета дома.

«Музей-комната», по ее словам, стал якорем туристического транзита, так как ее организовал сам собственник, Арчил Сараджишвили. Он,к слову, оказался небезызвестным и для журналистов. Мужчина является организатором сообщества «Кирочная, 24». В 2018 году, как рассказывала «Фонтанка», он обнаружил у себя в квартире разбитое стекло, которое оказалось произведением искусства. Именно Сараджишвили положил начало движению собственников доходного дома и популяризации объекта в Интернете. «Он помогал жителям, ругался с экскурсоводами, выполнял разные работы для дома и вот вдруг перешел на другую сторону», — утверждает глава совета дома. В июле 2019 года, по данным СПАРК, Сараджишвили и Жукова создали автономную некоммерческую организацию для «сохранения, реставрации и популяризации объекта культурного наследия «Дом Бака». Чистых активов на 2020 год — 20 тысяч рублей, но организация ушла в минус на 9 тысяч рублей. Зарегистрирована она в квартире Жуковой, которая и является директором. Компанию в учредительстве также составила жительница дома Галина Сухарева.



По словам Жуковой, ее коллега не только стал проводить экскурсии, но и использовать в коммерческих целях материалы, собранные сообществом, что подтвердила и Сухарева. «В частности, это фотография первого хозяина дома, инженера Ю. Б. Бака , из библиотеки Университета инженеров путей сообщения. Это единственное сохранившееся изображение Бака, и искать его было непросто. Я заключила договор на копирование с обязательством использовать его чисто в гуманитарных целях и со ссылкой на источник. Самая дорогая фотография, кстати, оказалась — 2,5 тысячи рублей. Редкое дореволюционное издание. Фотографии из Российского государственного исторического архива. Опять же, сперва надо найти, потом запросить копирование с четким указанием целей. Архив вправе вообще отказать, это решают только они. Это я к тому, что работа по выявлению этих совершенно уникальных материалов непростая и недешевая. Но я была рада ее выполнять, работая на дом», — сказала она.

Сараджишвили, по ее словам, утверждал, что эти фотографии находятся в открытом доступе и «никому не нужны, но почему-то всё равно их использовал». Мужчина якобы обещал компенсировать Сухаревой средства, потраченные на их получение, и не сделал этого, но «суть не в деньгах». Также, по словам Галины, он использует фотографию дверей дома, сделанную участником группы, без его разрешения. «Я не юрист, мне сложно давать всему этому юридическую оценку, но категорически против смешения благотворительной работы с личной коммерцией. Проект начинался как абсолютно некоммерческий, если участник передумал — это как минимум обсудить стоит с коллегами. Отвратительная история, мне и думать об этом до сих пор больно», — добавила она.



Решить проблему, как утверждает один из жителей, не дает «сплоченность бизнесменов». «Известно, что в доме было несколько борделей, которые прикрыли. Один из них был в квартире Сергея Прянишникова, который утверждает, что о разврате он не знал, а это все дело рук его арендатора. Так вот, Арчил сдружился с Прянишниковым, который сейчас держит у себя фотостудию. Они хотят сместить Жукову с должности главы совета дома, чтобы их бизнесам никто не мешал. Они оба называют тех, кто к ним ходят, гостями. «А вы что, запрещаете гостям в дом ходить?», «Мы, что ж, все должны отказаться от гостей?» Вот такие вот реплики звучат», — сказал еще один житель в разговоре с «Фонтанкой».

Он добавил, что жильцы хотели заключить договор со сторонней организацией, которая «не зависела бы лично от кого-то или от бизнеса», чтобы она организовывала уборку. Договор намеревались заключить с «Панорамик Руф», гендиректором которого является Анастасия Красицкая. Компания, согласно данным СПАРК, занимается деятельностью туроператоров и была зарегистрирована в 2017 году. В прошлом году выручка от продажи у нее составила 1,8 миллиона рублей, а в 2019 году — 3,1 миллиона рублей. Как оказалось, туристическая деятельность уборке не помеха. «Условия сотрудничества были такие, что они готовы были организовать это, но угрозы Прянишникова не дали, сделка сорвалась», — досадуют жильцы.

автор фото Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» автор фото Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Создатели сообщества, как утверждает Жукова, понимают свою ответственность за возросший туристический поток в доме и ищут решения. Попытка внедрить систему упорядочивания экскурсий в доме с целью компенсации неудобств, установки поста консьержа и сбора средств на реставрацию «не нашла понимания у коммерсантов-собственников и в итоге была сорвана». Совет дома намерен обсудить непростую проблему 25 мая на круглом столе с участием комитетов по культуре и по туризму, администрации Центрального района и депутатов Законодательного собрания Петербурга. Однако Смольный сам не предусмотрел восстановительных работ для исторических домов и призвал подождать денег от туристов. В начале года «Фонтанка» рассказывала, что реставрация таких объектов откладывается на год. Город выделил деньги на дворцы и церкви, но жилые здания оставил ждать туристического сбора.

Экскурсии под прикрытием

Общение с самим Сараджишвили можно условно поделить на две части. В первом разговоре с «Фонтанкой» он был неожиданно откровенен. По его словам, в настоящий момент у него происходит конфликтная история с главой совета дома, поэтому денежные вопросы он не хотел бы обсуждать, потому что есть люди, «которые хотят поднасрать, но если очень надо, то попытается найти правильные слова». «У меня открыто три ООО и есть офшорный фонд. Можно переводить как и на эти три ООО, так и на офшорный фонд. Можно по безналу с расчетного счета, можно в рублях, можно в валюте, в евро и в долларах. Можно через ИП по упрощенной системе. Практикуется более десяти разных способов оплаты, включая PayPal и биткойн. ИП на экскурсии у меня не оформлено, есть организации, которые проводят экскурсионную деятельность, но под прикрытием торговли пищевыми продуктами», — без раздумий и уверенно заявил мужчина. Согласно СПАРК, у Сараджишвили нет действующего статуса ИП и самозанятым он также не является.

Экспозиция, продолжил мужчина, по большей части состоит из вещей, купленных на сайте объявлений, которые он преподносит как «исторические из дома». «Это прокатывает, и люди очень довольны остаются. В общем-то неважно, что это вранье, главное, чтобы были довольны». Мужчина был щедр на откровения и заявил, что гостей встречает по одежке: «Если я вижу, что обувь у клиента дорогая, то беру три тысячи рублей, если в сандалиях — то 100 рублей».

После контрольного уточнения о том, понимает ли он, что общается с журналистом, Сараджишвили попросил забыть всё, о чем он говорил, и начать разговор заново, а лучше — при личной встрече. Через час корреспондент «Фонтанки» оказался на пороге доходного дома, где дверь ему открыл уже не такой словоохотливый хозяин.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По его словам, «тему налогов он будет обсуждать с налоговой, а не с журналистом «Фонтанки», а на вопрос о том, почему он был откровенен по телефону, ответил, что «не понимал, с кем говорит». «И сколько я зарабатываю, тоже некорректно спрашивать. Я же вас не спрашиваю. Давайте лучше говорить о доме», — заявил мужчина и добавил, что «всей душой переживает» за комфорт соседей. «Только что приехали из администрации. Мы уведомили, что хотим провести собрание по поводу того, чтобы как-то урегулировать вопрос с экскурсиями. Инициатор этого я. Я подготовил протокол, по которому мы хотим на законных основаниях либо запретить двумя третями экскурсии в дом, либо разрешить, но как-то регламентировать», — сказал он.

Поднимаемся на второй этаж, где у открытой квартиры трутся молодые парни. «А это ребята из фотостудии, а это вот ребята из «Фонтанки», интересуются про бизнес в нашем доме», — знакомит Сараджишвили и признается, что разгонял пару лет назад бордели, один из которых обнаружили в квартире у Прянишникова.

— Он утверждал, что это организовал арендатор. Может быть, даже если он и делал не совсем хорошие дела, но сейчас этого нет. Я умею перелистывать страницу, узнал человека, и он для меня открылся совсем с другой стороны.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как избавлялись от разврата в бывшем доходном доме.

Квартира Сараджишвили находится на третьем этаже. Из просторной современной гостиной хозяин провожает в главную комнату, где встречает старинный антураж: граммофон, пластинки, различные чертежи, фотографии, от которых веет антиквариатом. На стене красуется витраж, который мужчина нашел в квартире пару лет назад.

— Я родился здесь в 71-м году, и у меня были в коммуналке замечательные и интересные соседи. В этой комнате я рассказываю о жизни коммунальной квартиры на своём примере, для этого музей не нужен, потому что я и без этого могу интересно говорить о себе и своем доме.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Всего, по словам хозяина, в его распоряжении сейчас 240 «квадратов». В комнате, в которой обустроена экспозиция, прошло всё детство мужчины, она досталась его родителям от властей. Тогда это была 8-комнатная коммуналка, общая площадь которой составляла 340 квадратных метров.

— Ютились в комнате с мамой, папой и сестрой. В итоге со временем мы захватили всю коммуналку. Всё прошло по закону, с помощью программы приватизации. Соседей переселяли, а мы с женой рожали детей и претендовали на их площадь. Только три комнаты в дальнейшем пришлось всё же выкупить, изрядно финансово напряглись, но в итоге заполучили всю квартиру.

Исторически квартира была 800 метров, но потом ее разделили. По словам Сараджишвили, раньше здесь жил армянский нефтезаводчик Павел Осипович Гукасов, который сделал состояние на нефтяных промыслах в Баку. В начале прошлого века он перебрался в Петербург и в 1916 году возглавил крупный Русский торгово-промышленный банк. По словам теперешнего хозяина, проживал бизнесмен именно в его квартире. По данным Forbes, состояние семейства Гукасовых насчитывало около 15 миллионов рублей ($180 миллионов) и входит в десятку крупнейших в царской России. Спасибо экскурсоводам

Экскурсии в дом, по его словам, активно пришли три года назад. Борьба не привела к успеху, и собственники начали выстраивать диалог. «Жукова во всём этом варилась, я подключился к общению с ними позднее, — вспоминает Сараджишвили. — Особенно хороший контакт сложился с Лешей из Hidden. Вот у него был здесь свой турбизнес, и он как-то решил его оставить и наладить дела в Грузии. В прошлом году мы встретились и поговорили. Он рассказал, как у него идут дела. Были дома. Я показал ему вот эту комнату, он спросил, почему здесь никто не живет, я объяснил, что дочки выросли и съехали. На что он говорит: «Ты чего, издеваешься? К вам людей уже три года водят, чуть ли не в бинокль заглядывают в окна, а ты такую комнату держишь и никому не показываешь». И он предложил завести людей и посмотреть на их реакцию. Люди были в восторге.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Экскурсоводов заинтересовала возможность посетить квартиру, и сначала, как утверждает мужчина, он просил их переводить вознаграждение на счет АНО «Дом Бака».

— Организация может принимать донаты, но деньги не могут распределяться между акционерами, а только идти на основные цели, то есть на поддержание дома. Мы предложили экскурсоводам, что теперь вот они могут не только смотреть наш дом, но и присылать на его содержание денежки.

Идею коллеги по организации не одобрили и «запретили» это делать. «Этой позиции я вообще не понял. При этом, как создатель сообщества и активный житель, в свое время сам назначил Жукову главной, — продолжает Сараджишвили. — Мне предлагали стать главой совета, но зачем, когда есть Марина, которая любит заниматься всякими такими вопросами, копаться в бумажках, у нее есть время и желание, и вот я ей доверился». Но мужчина от заработка не отказался и решил продолжить бизнес уже для себя. Признается, что однажды действительно в день принял около 70 человек, но «это был единичный случай, в основном приходит немного гостей, даже по два человека».

«Но все мы не без греха, Марина же тоже экскурсии собиралась делать», — сменил тему мужчина. История с заключением договора с «Панорамик Руф», особенно всколыхнула ситуацию.

— Договор заключался с подачи Жуковой между АНО и этой компанией. Мне как учредителю и жителям дома отказывались его предоставить. Получили его только под давлением заявления в прокуратуру. Когда я увидел, что речь идет об организации экскурсионной деятельности, то был в шоке. А как же конкурс? Ведь администрации района принадлежит 10 % в нашем доме. Да и вообще, выбор экскурсионного оператора в доме Бака — это целое событие, но всё делалось тайно и с определенной компанией.

Гостей не выгонишь

Эксперт в теме ЖКХ Андрей Китаев утверждает, что подобных историй в Петербурге довольно много. Охотно за подобный бизнес берутся сторонние предприниматели.

— Берут коммуналки и делают там как бы музейное пространство, показывают, какая жизнь была, и так далее. Собственно, идея не новая. Однако здесь, как я понял, проход в квартиру — это часть этого экскурсионного потока, что происходит в доме. В этой ситуации, если собственники не хотят, чтобы он был, то они вправе сформировать определенную систему контроля доступа на территории общего имущества. А раз экскурсии в дом популярны, то дело можно взять и в свои руки.

Выход Китаев видит такой: инициировать общее собрание, принять решение об использовании общего имущества, выбрать лицо, которое вправе будет заключать договор от имени собственников, поставить на входе кассовый аппарат, определить тарифы и решить, сколько средств направят в пользу дома. По словам эксперта, надо, чтобы за это всё проголосовало две трети собственников помещений. «Если бы совет дома организовался бы, поставил консьержа, то пропуск в квартиру по этим поводам был бы также перекрыт», — констатировал он.

Член общественного совета ЖКХ при вице-губернаторе Санкт-Петербурга Кирилл Захарьян утверждает, что правовых оснований для прекращения подобной деятельности в квартире у собственника просто нет. «Если мы говорим как о ситуации со стороны незаконной предпринимательской деятельности, то большой вопрос, кто этим будет заниматься. Это вопрос в галактику, потому что статья о незаконной предпринимательской деятельности у нас практически не работает», — сказал он.

Захарьян добавил, что приглашение домой никаким образом не регламентируется, и если в квартире не осуществляется противозаконная деятельность, то собственник может приводить на свою площадь столько гостей, сколько посчитает нужным. Даже объявление в Интернете с экскурсией в квартиру, по его словам, не является убедительным доказательством осуществления там коммерческой деятельности.

«Вы же понимаете, что он, скорее всего, не сделал музей, а приглашает в гости знакомых. И даже если объективно к нему ходит очень много гостей, то это просто очень общительный человек. К великому сожалению, исходя из норм действующего законодательства, сделать ничего нельзя. Он, по всей видимости, не торгует там людьми или наркотиками, а просто приводит гостей, которые за это дарят ему деньги».

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

