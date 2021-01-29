Кто виноват в разрушении фасадов жилых памятников и при чем здесь туристы

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

В программе реставрационных работ, которыми комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) намерен заняться в 2021 году, не оказалось ни одного исторического многоквартирного дома. Перечень из 255 жилых объектов со «сложными» фасадами сформирован в 2019-м, в прошлом году для работ на первых 58 составлены проекты. Но пандемия затормозила идею реставрировать их за счет изъятия «туристических» 100 рублей. В Петербурге винят федералов.

Еще не так давно такие объекты входили в вотчину фонда капремонта, но идея отобрать у него фасады самых сложных зданий и передать ответственность за них главным по памятникам витала в Петербурге несколько лет — на фоне периодических обвалов штукатурки и постоянных жалоб на качество работ. Александр Беглов, будучи еще врио губернатора, в марте 2019 года поручил разработать наконец законопроект, который анонсировали еще при Георгии Полтавченко. Когда его приняли, комитет забрал себе 255 домов-памятников со «сложными фасадами».



Охватить весь список планировалось за 10 лет — в год ведомство собиралось работать на 25–30 объектах. 2020-й закладывали на проектную документацию: для первых 56 зданий выделили 137 млн рублей. Среди них, например, Доходный дом Перцова на Лиговском, 44. Как говорят жильцы, карнизы вдоль крыши обстукивали еще пару лет назад, после начала падения особо крупных фрагментов — размером приблизительно с мяч для волейбола. Больше падений не было, но, по их ощущениям, ремонта требуют все балконы. Внутри двора большинство из них завешено зелеными сетками.

Кроме дома Перцова в списке объектов с уже подготовленными проектами реставрации оказались дом Дубровича на Коломенской, 33, дом Шрейберов на Чайковского, 63, дом Бадаева на Восстания, 19, дом Кумовича на Некрасова, 46/27. Последние контракты завершены в декабре. Однако в бюджете на 2021 год рядом со строкой, по которой КГИОП выделяются средства на сохранение жилых домов- памятников, стоит «0». В проекте закона на 2020-й и плановый период 2021–2022-го на нынешний год по этой строке планировалось предусмотреть 96 млн. В ходе так называемых «нулевых» чтений бюджета глава ведомства Сергей Макаров говорил, что, если показатель останется в неизменном виде, на реставрацию всех 255 объектов понадобится 125 лет. Запрошенные Макаровым тогда дополнительные 3 млрд пока планово разбиты пополам только на 2022-й и 2023-й.



В ведомстве объясняют: «Предполагается, что непосредственно работы смогут начаться с 2022 года, поскольку изначально планировалось, что средства на реализацию программы будут выделяться за счет поступлений от туристического сбора, но Государственной думой до настоящего времени не приняты соответствующие изменения в законодательство».

Идею ввести в Петербурге так называемый туристический сбор одобрил президент Владимир Путин — Беглов сообщил ему, что с гостей будут взимать по 100 рублей, а собранные с 4 млн туристов деньги дополнительно направят, в том числе, на реставрацию. У турбизнеса, правда, инициатива заставлять гостей платить за право любоваться красотой радости не вызвала. В 2020-м ни о каких сборах с приезжих речи, понятное дело, не шло — Петербург посетило в пять раз меньше гостей, чем в 2019-м, и вообще их здесь не ждали. В комитете финансов пояснили очевидное: принять поправки в Налоговый кодекс на федеральном уровне мешают все та же пандемия и, вероятно, общее снижение турпотока. Однако в КГИОП уверяют: на сроки исполнения программы задержка не повлияет. С 2022-го в год планируют все же восстанавливать по 25–30 фасадов.



Общественники переносом сроков тоже обеспокоены, но куда больше вопросов у них вызывает то, каким образом формировался этот перечень из 255 зданий. «Предполагалось, что эта программа будет выходом для тех домов-памятников, которые имеют сложный декор. И, в отличие от того, что делает фонд капитального ремонта, который, к сожалению, с очень дешевыми сметами проводит ремонт, это будет какая-то полноценная реставрация, — отмечает член президиума городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова. — Есть другие дома, тоже не менее ценные, с богатым декором. Вот буквально в этом году дом Лидваля (на Каменноостровском проспекте, 61. — Прим. ред.) ремонтировал фонд капремонта».

В список не попал и, например, печально известный дом Бака на Кирочной, 24. Еще в 2016 году КГИОП сообщал о сбитой рабочими лепнине, когда подрядчик вел работы в здании без согласований с комитетом. В 2018 году жители жаловались на небрежное, по их мнению, отношение к козырькам здания. Работы раскритиковал и врио губернатора Александр Беглов. «Мы были одними из первых, кто узнал, что программа планируется. Но, тем не менее, нам сказали, что это невозможно, что мы — не тот дом, который должен попасть в эту программу, — говорит председатель правления дома Марина Жукова. — Когда собирался перечень из счастливчиков, было объявлено, что есть критерий: хорошее состояние кровли. Логичный критерий, потому что нельзя делать ремонт фасада до ремонта кровли, как у нас сделано, в обратном порядке, — он мокнет и сразу становится аварийным. Но лучше бы они включали в работы сразу и кровлю. Есть несчастнейшие памятники, и что, если у них кровли не починены, они должны угасать?»



В ожидании одобрения поправок в законодательство ведомство в этом году продолжит заниматься памятниками, находящимися в госсобственности. На программу «Наследие» в бюджете, как и в прошлом году, заложено около 2 млрд рублей. Часть из них потратят на работы, начатые ранее. Уже известно, что на Семинарский корпус — фасады с лепным декором, известняковый цоколь, фундамент — и южные ворота главного двора Александро-Невской лавры выделят 78,6 млн рублей. Реставрация колокольни Никольского Морского собора с заменой перекрытий, восстановлением штукатурных и красочных слоев, расчисткой лепного декора обойдется в 113,7 млн, планируют выйти и на подворье Коневского монастыря.

Работы продолжат в Казанском соборе, на который в 2020-м потратили 44 млн; ансамбль Смольного монастыря, куда в прошлом году ушло 162 млн; церковь Богоявления на Двинской улице — там в 2020-м выполнили работы на 68,5 млн; собор Петра и Павла в Петергофе с потраченными за предыдущий год 91 млн. Нужно отдать должное, другие конфессии тоже не обделены вниманием. Возобновят реставрацию мечети на Кронверкском проспекте, Евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины на Большом проспекте Васильевского острова, римско-католического храма Святого Сердца Господа Иисуса на улице Бабушкина, контракты на работы в котором уже не раз расторгались, Молитвенного дома омовения на Преображенском еврейском кладбище.



За пределами культового перечня называют восстанавливаемый уже не один год Аничков дворец, здание Министерства народного просвещения, где в 2020-м за 43,5 млн отреставрировали крышу, дом Пашкова на Литейном проспекте, 39, — там в прошлом году восстановили интерьеры на 33 млн. В списке значатся еще дом Монферрана (Ратькова-Рожнова) на набережной Мойки, 86–88, памятник Николаю I на Исаакиевской площади, здание Александринской женской больницы на улице Маяковского и Гатчинский дворец. Перечень нецерковных объектов, которые только начнут реставрировать, выглядит скромно: объявлена закупка на работы в «Готическом» колодце, входящем в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дача Орлова А. Ф.» в Стрельне, — с начальной ценой в 14 млн. В КГИОП называют еще деревянную «беседку Шаляпина» в Сестрорецке и фонари-торшеры на Марсовом поле.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

