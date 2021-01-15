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В Петербурге к 800-летию Александра Невского отреставрируют Семинарский корпус Лавры

Семинарский корпус и южные ворота главного двора Александро-Невской лавры за 78,6 млн рублей отреставрирует компания «Возрождение Петербурга». Об этом 15 января сообщает пресс-служба Смольного.

В рамках контракта подрядчик должен будет отреставрировать фасады Семинарского корпуса с лепным декором, известняковый цоколь, фундамент и южные ворота. Специалисты также восстановят исторические деревянные оконные рамы и двери.

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП

Проект реставрации был разработан по итогам обследования, проведенного в 2019 году. Заказчиком работ выступает подведомственная комитету по охране памятников «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Начальная цена конкурса составляла 92,5 млн рублей, следует из данных базы СПАРК. Все работы должны быть завершены к 1 сентября 2021 года.

В 2021 году в Петербурге пройдут празднования в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Семинарский корпус — здание в стиле барокко — был возведён в 1756–1761 годах по проекту архитектора Михаила Расторгуева. Здесь размещалась Духовная семинария. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

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