Семинарский корпус и южные ворота главного двора Александро-Невской лавры за 78,6 млн рублей отреставрирует компания «Возрождение Петербурга». Об этом 15 января сообщает пресс-служба Смольного.
В рамках контракта подрядчик должен будет отреставрировать фасады Семинарского корпуса с лепным декором, известняковый цоколь, фундамент и южные ворота. Специалисты также восстановят исторические деревянные оконные рамы и двери.
Проект реставрации был разработан по итогам обследования, проведенного в 2019 году. Заказчиком работ выступает подведомственная комитету по охране памятников «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Начальная цена конкурса составляла 92,5 млн рублей, следует из данных базы СПАРК. Все работы должны быть завершены к 1 сентября 2021 года.
В 2021 году в Петербурге пройдут празднования в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.