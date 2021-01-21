Смольный анонсировал начало реставрации колокольни Никольского Морского собора

В 2021 году в Петербурге в рамках программы комитета по охране памятников стартует реставрация колокольни Николо-Богоявленского Морского собора. На это потратят 113,7 млн рублей, сообщил 21 января КГИОП.



В рамках контракта планируется перебрать сгнившие элементы перекрытия колокольни. Кроме того, в некоторых местах здания нарушены штукатурные и красочные слои. Расчистить от загрязнений планируется элементы лепного декора фасада: капители колонн, головки херувимов, лепной орнамент.

Реставрация также затронет факелы-светильники, деревянный фонарь колокольни, покрытие купола и главки. Расчистке с перебором разрушенных камней подлежит кладка камней крыльца.