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Смольный анонсировал начало реставрации колокольни Никольского Морского собора

В 2021 году в Петербурге в рамках программы комитета по охране памятников стартует реставрация колокольни Николо-Богоявленского Морского собора. На это потратят 113,7 млн рублей, сообщил 21 января КГИОП.

В рамках контракта планируется перебрать сгнившие элементы перекрытия колокольни. Кроме того, в некоторых местах здания нарушены штукатурные и красочные слои. Расчистить от загрязнений планируется элементы лепного декора фасада: капители колонн, головки херувимов, лепной орнамент.

Реставрация также затронет факелы-светильники, деревянный фонарь колокольни, покрытие купола и главки. Расчистке с перебором разрушенных камней подлежит кладка камней крыльца.

Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора была построена в 1758 году по проекту Саввы Чевакинского. История собора и его святынь неразрывно связана с историей и традициями российского флота. Никольский Морской собор не закрывался ни после Октябрьской революции 1917 года, ни в Великую Отечественную войну. В дни блокады утром и вечером там проводил богослужения митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, будущий Патриарх Алексий I.

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
Для этого и приплачивает РПЦ лоббистам , по типу Макарова.
Павел Михайлов
На наши деньги отреставрируют, а потом РПЦ оттяпает, как обычно.
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