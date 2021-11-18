Великолепная десятка. Зачем Кирилл Михайлов моет старинные печки

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Кирилл Михайлов — участник неформального объединения «Гэнгъ». Возрождает архитектурное наследие Петербурга. Началось это необычное увлечение с другого хобби Кирилла — фотографии. Он много гулял по городу, делал снимки и, попадая в парадные, замечал, насколько много вокруг неухоженного и грязного. Возникало естественное, по словам Кирилла, желание как-то исправить ситуацию. Потом совершенно случайно в интернете он наткнулся на предложение... собраться и помыть печку. Идея показалась ему одновременно актуальной и немного безумной.



Знакомство с «Гогой»

Некогда белая, а к марту 2019 года сильно запущенная, дореволюционная печь с надписью «Гога» стала первым объектом, который отмыли активисты «Гэнгъ». На самом деле на тот призыв в сети откликнулось больше людей, чем требовалось. Поэтому часть добровольцев отправилась на «резервные» адреса — чистить настенную плитку и убирать мусор. А Кирилл вместе с еще четырьмя волонтерами остался облагораживать «Гогу». В процессе, разумеется, познакомились, нашли общий язык — и вот уже три года Кирилл вместе с «бандой» неравнодушных краеведов деталь за деталью совершенствует городское пространство.

Пожалуй, самое сложное и важное в этом деле — находить общий язык с жильцами домов, в которых работают активисты.

«Когда мы начинаем, первые несколько дней они очень настороженно к нам относятся, — признался Кирилл. — Задают много вопросов: а кто вы такие? что тут делаете? зачем это нужно? Приходится объяснять: вот, мол, у вас тут находится такая печь или витраж — и очень важно привлечь внимание, показать красоту. Удивительно, но многие жители исторических домов не видят того, что их окружает. Каждый раз реакция одна и та же: человек говорит, что провел в этом доме всю жизнь и не замечал, какая красота есть в парадной».



Шпатель и медитация

Сама очистка декора — работа не очень тяжелая, но грязная и монотонная. Сильные эмоции бывают в самом начале и потом в финале, когда остается добавить последние штрихи к почти законченному объекту. А между этими двумя точками — долгий медитативный труд. «Время пролетает совершенно незаметно, — говорит Кирилл. — Вроде бы только начал, а, оказывается, уже несколько часов прошло».

Витражи, как правило, отмываются за один день. Но с ними активисты работают не так часто из-за хрупкости конструкций. К тому же без демонтажа очистить и восстановить витраж не всегда возможно.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Печки в петербургских парадных встречаются как глазурованные, так и покрытые терракотовой плиткой. На первые уходит порядка недели, на вторые — два-три месяца. Орудия труда — кисти, шпатели, смывка для краски и растворитель, чтобы удалить смывку. «Химия» хорошо работает только при относительно теплой погоде, так что к середине октября сезон закрывают, чтобы вернуться в апреле или мае.

Когда азарт сильнее



Кирилл говорит, что чем дольше он занимается очисткой старинного декора, тем больше ему нравится и тем сильнее затягивает. Главное приобретение на этом пути — вера в свои силы, в то, что ты можешь победить даже относительно сложный объект.

«Два года назад мы взялись за терракотовую печку на улице Ленина, покрытую одиннадцатью слоями шпаклевки и краски. Наш реставратор тогда сказала: может быть, не стоит начинать, потому что объект действительно сложный, — вспоминает Кирилл. — Но азарт перевесил. В итоге мы делали ее четыре месяца и поняли, что на самом деле можем браться за сложные задачи и выполнять их качественно».

Самым эффектным открытием стала печь на Клинском проспекте с панно по мотивам росписей Врубеля. Изначально это был невзрачный круглый камин, покрашенный в серый цвет. Когда стали расчищать, обнаружили ярко-красную плитку и золотых павлинов.

Надо сказать, что близкие с полным пониманием относятся к увлечению Кирилла, а вот коллеги смотрят с некоторым недоумением, но, впрочем, никак не комментируют.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







«Очистку декора очень непросто совмещать с работой, — отметил Кирилл. — Со временем она превратилась из хобби чуть ли не во вторую профессию. Объект сам себя не сделает, поэтому вечером едешь, два-три часа что-то монотонно чистишь — и только к десяти возвращаешься домой. Это тяжело физически, но дает эмоциональное удовлетворение и, наверное, эндорфины, так что остановиться невозможно».

Возвращение цвета

Работа активистов не только делает город красивее, но и показывает его с новой стороны. Выясняется, что дореволюционный Петербург был не сдержанно пастельным, а ярким, цветным — с большим количеством насыщенного красного, синего, зеленого.

«К концу XIX века начали массово строить доходные дома. Владельцам было важно показать их индивидуальность, красиво декорировать и сделать максимально привлекательным для постояльцев, — объяснил Кирилл. — Но не надо идеализировать: в прошлом не у всех был безупречный вкус. Иногда хочется сделать машину времени, чтобы вернуться в какой-нибудь 1910-й и посмотреть, как это выглядело на самом деле».



Человеческий фактор

Кирилл уверен: инициатива отдельных людей — важная часть жизни города. Самые активные показывают пример — и многие ему следуют: например, начинают наводить порядок в парадных. «Нельзя весь Петербург отмыть только с помощью городских программ. Начинать должны сами люди, а государство — помогать», — считает активист.

Соосновательница «Гэнгъ» Ксения Сидорина обычно публикует объявления о наборе в Инстаграме, регистрация проходит через Timepad. Привлеченных добровольцев не нагружают долгой и монотонной работой — дают задания покороче и поинтереснее, чтобы люди не заскучали.

