С цветами, медведями и былинными сюжетами: старинные печи Петербурга со свободным доступом

Вы бывали на вокзале в Парголово? Если нет, настоятельно советуем посетить — это прекрасный образец модерна. Здание в начале XX века спроектировал Гранхольм Бруно, архитектор Главного управления железных дорог Финляндии.

Сохранившуюся с дореволюционных времен напольную плитку и две идентичные красавицы-печи вы найдете прямо в зале ожидания. Они облицованы изумрудными изразцами, украшены глазурованной плиткой и балясинами.

Подобные отопительные приборы производил финляндский завод «Або» — точно такая же модель встречается в его каталоге.