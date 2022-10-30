С цветами, медведями и былинными сюжетами: старинные печи Петербурга со свободным доступом

Их везли в Петербург из Финляндии и Германии, а эскизы готовили знаменитые художники: в дореволюционном городе печи служили настоящим предметом роскоши. Проект «(От)Личный Петербург» составил для вас список мест, где их всё еще можно увидеть — и куда легко попасть. Насладитесь шедеврами, украшенными цветами, медведями и смешными рожицами.
Вокзал в Парголово: следы Финляндии
Вы бывали на вокзале в Парголово? Если нет, настоятельно советуем посетить — это прекрасный образец модерна. Здание в начале XX века спроектировал Гранхольм Бруно, архитектор Главного управления железных дорог Финляндии.
Сохранившуюся с дореволюционных времен напольную плитку и две идентичные красавицы-печи вы найдете прямо в зале ожидания. Они облицованы изумрудными изразцами, украшены глазурованной плиткой и балясинами.
Подобные отопительные приборы производил финляндский завод «Або» — точно такая же модель встречается в его каталоге.
Музей-квартира Некрасова: печи с немецкими корнями
«Або» с 1874 года года работал в нынешнем Турку. По мере развития предприятие обзавелось представительствами в Петербурге, Выборге и Риге. Так что его керамическая продукция широко распространилась по всей России.
Печи с этого же завода сохранились, например, в Музее-квартире Некрасова на Литейном, 36. Они богато декорированы — в соответствии с модой в 1890-х.
Одна из моделей украшена кариатидами и маскаронами. Специалисты установили, что для изготовления столь сложных изразцов финляндское предприятие заказывало формы из Германии, а придумывал ее внешний вид немецкий художник Пауль Обст. К слову, сестра-близнец нашей из квартиры Некрасова выставлена в музее керамики и печей немецкого города Фельтена.
Камин из кабинета Вавилова
Камины в дореволюционном Петербурге были не такими популярными. Их теплоэффективность была меньше, так что их предпочитали размещать в административных помещениях или парадных. Здание на Большой Морской, 44 как раз подходило под это описание: его строили для резиденции министра государственных имуществ, тут же размещались канцелярия, типография, архив.
Со второй половины XX века дом занимает Всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства имени Н. И. Вавилова. В кабинете советского ученого до сих пор стоит изразцовый камин всё с того же завода «Або». В наши дни комната работает как музей — туда можно попасть по предварительной договоренности.
Печь, у которой в 1917-м работал Ленин
Дом на улице Ленина, 52 известен прежде всего благодаря своему знаменитому квартиранту. С апреля по июль 1917 года здесь, на третьем этаже, проживал будущий вождь мирового пролетариата. В его квартиру можно попасть: там расположен старейший ленинский музей в России.
В комнатах сохранена типичная атмосфера быта интеллигенции конца XIX — начала XX века. Изразцовую печь сотрудники заботливо называют «Мишка». Внимательный наблюдатель насчитает на ней изображения аж семи косолапых.
У этой модели тоже финское происхождение — такую изготавливали на Ракколаниокском гончарном заводе. Одно время печь даже занимала почетное место на обложке рекламной брошюры предприятия.
Печь в старинном особняке, восстановленном миллениалами
В историческом районе Семенцы, между станциями метро «Пушкинская» и «Технологический институт», есть место, куда обязательно стоит сходить всем любителям старинных интерьеров. В особняке на Рузовской, 21 молодые петербуржцы создали коливинг и в деталях восстановили внутреннее убранство здания.
Можете прийти к ребятам на мероприятие или просто поработать — в Triglinki есть платный коворкинг. На лестнице вам встретится цилиндрическая печь, произведенная на заводе Вильгельма Андстена в Гельсингфорсе — нынешнем Хельсинки.
Печь в коммуналке, отреставрированной петербуржцем
Чудесное восстановление случилось и в доме Яковлева на Гороховой, 32. Одну из коммуналок в свое время выкупил и отреставрировал неравнодушный петербуржец. В одних комнатах решил жить сам, а другие приспособил под мини-отель.
Так что здесь вы можете не просто посмотреть на печь, а пожить с ней какое-то время. В углу комнаты-полулюкса сегодня стоит бежевая изразцовая, выпущенная на Ракколаниокском заводе. Причем, как выяснили краеведы, она создана по проекту петербургского архитектора Федора фон Постельса — автора нескольких доходных домов.
Невероятный камин в детской библиотеке
В Петербурге можно любоваться не только серийными печами из каталогов. Некоторые модели изготавливались в единственном экземпляре специально для заказчиков.
Загляните в Детскую библиотеку истории и культуры Петербурга на улице Марата, 72. Если повезет, обязательно запишитесь на экскурсию по интерьерам. Дом торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной — один из немногих в городе, где сохранилось модерновое внутреннее убранство.
Самый знаменитый местный экспонат — камин, созданный по эскизам Михаила Врубеля. На отопительном приборе во всю его площадь с помощью майолики запечатлен сюжет из былины «Вольга и Микула Селянинович».
Такие камины с майоликовыми рисунками в начале XX века производила мастерская Петра Ваулина. Его работами украшены и другие петербургские адреса: ваулинский камин с павлином сохранился в парадной дома на Клинском проспекте, 17.
Целое собрание печей в «Росфото»
В доме страхового общества «Россия» на Большой Морской, 35 вашему взору откроется целая экспозиция печей разных форм и стилей.
Многие образцы отопительных приборов выполнены в стиле модерн — с геометрическими формами, замысловатыми изображениями цветов и даже жуткими рожами. Но есть и более классические, в стиле неоренессанса. Изразцы для обитателей этого здания производились на заводах Финляндии, России и Германии.
Впрочем, главные экспонаты здесь вовсе не они: помещения одного из этажей занимает музей «Росфото». Вот вам еще один повод посетить музей: с этой недели здесь впервые с 1995 года показывают работы Бориса Смелова, Марии Снигиревской и Алексея Зеленского.
Главный по керамике: музей «Керамарх»
Если хочется еще функциональной красоты, отправляйтесь в «Керамарх». В музее на территории Петропавловской крепости собраны спасенные из разрушающихся старинных особняков печи. Некоторые из них предварительно заботливо восстановили.
Здесь вы найдете продукцию художественно-керамического производства «Гельдвейн — Ваулин», Ракколаниокского гончарного завода, завода «Або», Саксонской печной фабрики Эрнста Тайхерта в Майсене. А еще настенную и напольную плитку, образцы строительной керамики, керамические иконы, киоты, детали иконостасов и, конечно же, сувениры.