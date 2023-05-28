Зачем нужны ложные двери и как раньше чистили ботинки. Маршрут по старинным порталам Петербурга

Адрес: Ломоносова, 14



Теперь пройдите по Загородному 500 метров в сторону улицы Ломоносова. Сверните на нее и прогуляйтесь до дома № 14. Перед нами — один из домов купцов Елисеевых.



Если раньше вы думали, что витражи бывают только в окнах, то теперь будете знать: и в дверях! Глядите: тут матовое стекло с белыми узорами, созданными в технике травления. Даже в нашем городе такие витражи встречаются редко.



Чтобы полюбоваться дверьми этого дома, наберите на домофоне «22В» — и вам откроет консьерж. За небольшую плату можно прогуляться по лестнице и рассмотреть входные порталы квартир. Все, как один, украшены «болтиками» — чем-то напоминают балки мостов, не правда ли?