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    Зачем нужны ложные двери и как раньше чистили ботинки. Маршрут по старинным порталам Петербурга

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Зачем нужны ложные двери и как раньше чистили ботинки. Маршрут по старинным порталам Петербурга

    41
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    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
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    Они бывают с лепниной, узорами, витражами, инициалами хозяина и даже… с египетскими скарабеями. Какие только двери не встретишь в старинных жилых домах нашего города. «(От)Личный Петербург» предлагает маршрут прогулки, после которой вы точно научитесь любоваться не только фасадами.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    1

    Дом с датой рождения на полу

    Адрес: улица Достоевского, 23

    Начнем прогулку с дома № 23 по улице Достоевского. Приоткрыв дверь в тамбур, вы сразу поймете, сколько лет входной группе — на полу встречают цифры 1882. Именно такими надписями и узорами в конце XIX века было модно украшать пол в парадных — в технике «терраццо». Каждый элемент мозаики укладывался вручную!

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

    Осмотрите саму дверь и убедитесь, что петербургские порталы — это искусство. Тут вам и узкие колонны, и узоры будто лепные, и даже человеческое лицо.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться
    2

    Дверь в стиле модерн

    Адрес: Звенигородская, 2/44

    От Достоевской идем в сторону метро «Звенигородская». На углу одноименной улицы и Загородного проспекта увидите богатый жилой дом с башенкой. Он построен в начале XX века — и шикарен во всем. Первые два этажа фасада отделаны гранитом.

    Главная красота прячется по верху дверей: порталы украшены металлическими фрамугами в форме цветов. Каждое стеклышко — с гранями, создающими красивые солнечные блики.

    Как видите, на дверях здесь много стекол, и держат их рамы округлой формы: типичный прием популярного в те времена архитектурного стиля модерн. Порталами с такими же округлыми формами в этом доме были снабжены и другие двери: входные и даже межкомнатные. Если вдруг вам повезет попасть в парадную - убедитесь сами!

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Здесь на входе — редкие стекла

    Адрес: Ломоносова, 14

    Теперь пройдите по Загородному 500 метров в сторону улицы Ломоносова. Сверните на нее и прогуляйтесь до дома № 14. Перед нами — один из домов купцов Елисеевых.

    Если раньше вы думали, что витражи бывают только в окнах, то теперь будете знать: и в дверях! Глядите: тут матовое стекло с белыми узорами, созданными в технике травления. Даже в нашем городе такие витражи встречаются редко.

    Чтобы полюбоваться дверьми этого дома, наберите на домофоне «22В» — и вам откроет консьерж. За небольшую плату можно прогуляться по лестнице и рассмотреть входные порталы квартир. Все, как один, украшены «болтиками» — чем-то напоминают балки мостов, не правда ли?

    Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться
    4

    А в этой двери — разноцветный витраж

    Адрес: улица Рубинштейна, 4

    Возвращаемся обратно на улицу Рубинштейна и идем в сторону Невского проспекта — до дома № 4. И снова любуемся витражом. Наконец-то классическим — с разноцветными стеклами, объединенными в одно прекрасное изображение цветка. Дверь — тоже образец модерна: видите характерные растительные узоры внизу?

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

    Домом этим владели Палкины — те самые, которым принадлежал роскошный ресторан на Невском проспекте.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

    Можно представить, как собственник выходил из этих дверей и вальяжно прогуливался до своего заведения — благо идти всего-то около 150 метров.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Идем в скандинавский замок

    Адрес: улица Стремянная, 11

    Давайте повторим маршрут Палкина. Только от некогда принадлежавшего ему ресторана сверните на Владимирский проспект, а потом — на Стремянную улицу и дойдите до дома № 11.

    Перед нами — настоящий замок из скандинавских сказок. И эркер, напоминающий башню, и грубый камень, украшающий нижнюю часть фасада, и причудливые рисунки зверей, и шестиугольные окна: всё здесь — образец северного модерна. Что не удивительно: архитектор Алексей Бубырь не просто спроектировал здание, но и жил здесь сам.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

    Ну и, конечно, входная группа — мы с вами такую еще не видели. Вход, как и арка, пятиугольной формы, на дверях — фигурные вставки. Хоть дверям этим больше ста лет, согласитесь: в декоре уже угадывается что-то современное.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться
    6

    Посещаем дом-пряник из русской сказки

    Адрес: улица Колокольная, 11

    Пройдем чуть вперед до Поварского переулка и прогуляемся по нему до Колокольной улицы. Вы упретесь в дом под номером 11. Для начала внимательно рассмотрите это здание, которое в народе называют «пряником».

    Богатое и продуманное до мелочей убранство тоже намекает, что здание это архитектор строил для себя. Так и есть: тут жил Николай Никонов, который любил творить именно в неорусском стиле — помимо жилых зданий он спроектировал несколько церквей.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

    И даже во внешнем виде входной группы чувствуется эта «русскость»: мало того, что стены возле двери украшают изразцы, так еще и над дверью висят типичные для этого стиля гирьки. А еще это, пожалуй, единственный адрес в Петербурге, где номер дома указан на потолке!

    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться
    7

    Рассматриваем ложные двери

    Адрес: Пушкинская, 18

    Наш следующий адрес — улица Пушкинская, 18, в 10 минутах от дома Никонова. Только посмотрите, насколько продумано убранство дверей: здесь и колонны, и арки, и геометрические фигуры.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

    Устанавливать такие широкие порталы, сразу с четырьмя полотнами, было особенно модно в конце XIX века. Причем зачастую боковые двери были ложными — и, как здесь, играли исключительно декоративную роль.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться
    8

    Узнаем, какими грязными раньше были улицы

    Адрес: улица Марата, 17

    Теперь вернитесь в Кузнечный переулок, снова дойдите до улицы Марата, перейдите дорогу и поверните направо, в сторону Невского. Нас интересует дом № 17.

    Перед нами снова красивая дверь. И на ней, и на лепнине угадываются инициалы бывшего собственника — Игнатия Лукьяновича Тузова. Он был издателем, книгопродавцем, а затем и домовладельцем. Сохранилась фотография предпринимателя с семьей, снятая на балконе именно этого здания.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

    Но не спешите уходить дальше! Взгляните на металлические приспособления, установленные на первой ступени входа. Догадываетесь, что это? О декроттуары петербуржцы раньше вытирали ноги от грязи перед входом в здания. Ведь 130 лет назад еще не было асфальта…

    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться
    9

    Двери в стиле мавританском

    Адрес: Литейный проспект, 24

    Если еще не устали, выйдите на Литейный проспект и прогуляйтесь до улицы Пестеля. На углу увидите знаменитый дом Мурузи, в котором в разное время жили писатель Николай Лесков, литературный критик и переводчик Дмитрий Мережковский с супругой Зинаидой Гиппиус, поэт Иосиф Бродский.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

    На дверях этого здания вы увидите типичные восточные узоры — точно такие же можно найти, например, в мечетях. Дверь, как обычно, вписывается в общий стиль здания — его построили в популярном в Европе XIX века мавританском стиле.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться
    10

    Вход, который стерегут фараоны и бог Ра

    Адрес: Захарьевская, 23

    Последний адрес — улица Захарьевская, 23. Это в нескольких минутах ходьбы от Чайковского. Вы и без карт поймете, о каком доме речь — настолько он выбивается из окружающей застройки. Двери охраняют огромные фигуры фараонов. Над ними — крылатые солнечные диски, сивмолизирующие древнего бога солнца Ра. Можно найти еще изображение скарабеев, змей и стилизацию под египетские иероглифы.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

    Что объединяло собственников дома и архитектора Михаила Сонгайло с Древним Египтом, неизвестно. Но подобное здание вполне укладывалось в модный в конце XIX века восточный стиль. Рубеж XIX и XX столетий вообще называют золотым веком египтологии: новости о находках, которые исследователи тогда обнаруживали на африканском континенте, гремели на весь мир.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру

    Напоследок вот вам идея чисто петербургского развлечения: обойти дом со всех сторон и сосчитать, сколько на фасадах египетских символов.

    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?
    Как думаете, зачем номер дома на потолке?Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязи
    Декроттуары помогали очистить обувь от грязиФото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться

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