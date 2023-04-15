Подъемник-стол и транспортер багажа. Где в Петербурге полюбоваться старинными лифтами

Сначала они потрясали воображение, а потом стали обыденностью. Лифты в Петербурге еще до революции умели поднимать царские блюда, багаж пассажиров и жителей домов. Как они появились в городе, что с ними стало потом и где сегодня полюбоваться старинными подъемниками, рассказывает проект «(От)Личный Петербург».
Императорский лифт для подачи кушаний
Подъемные механизмы появились задолго до того, как фирма Otis запатентовала первые изобретения, — еще в Древнем Египте. А в Петербурге — в 1725 году, в павильоне «Эрмитаж» в Петергофе. Установленные в здании платформы могли двигаться вверх и вниз, как современные лифты, — только поднимали и опускали они не людей, а обеденный стол. Так прислуга могла подавать блюда, не попадаясь знати на глаза.
Увидеть, как работал подобный механизм, можно и сегодня: шоу с участием лифта-стола регулярно демонстрируют на экскурсиях в павильон «Эрмитаж» в Царском Селе.
Первый пассажирский
Когда именно в Петербурге появился первый лифт для людей, точно неизвестно. Говорят, что еще в конце XVIII века такой спроектировал Иван Кулибин для Екатерины II. Устройство представляло собой кресло на винтовом механизме, которое могло перемещать императрицу между этажами Зимнего дворца. Но даже если такой лифт и вправду был, его шахту заложили.
А вот жилые здания с подъемниками начали строить только в конце XIX века. Одни из самых первых — по заказу купцов Елисеевых. Обязательно прогуляйтесь до их бывшего дома на улице Ломоносова, 14. В парадной этого дома сохранилась уникальная цилиндрическая шахта, она — одна из самых красивых в Петербурге, и к ней легко попасть.
Лестница очень известна в городе, даже получила народное название «ромашка» — за украшенный лепными тягами потолок на последнем этаже. Предприимчивые жильцы пускают внутрь туристов за небольшую плату. Просто наберите на домофоне «22В» — и вам откроет консьерж.
Самый красивый в городе
В доме Муяки на улице Восстания, 18 прячется, пожалуй, самый прекрасный представитель старинных подъемников в нашем городе. Его шахта украшена растительным и шахматным орнаментом, а сама машина — куполообразной крышей, ажурным светильником и закругленным кожаным диванчиком. Этот подъемник выковывали в Петербурге, на заводе Сан-Галли — одном из крупнейших дореволюционных производителей металлоконструкций.
Первые пассажирские лифты, как этот, приводились в движение паровыми механизмами. Электрические появились несколько позже. Для работы машины был выделен лифтер, который распахивал двери перед посетителями. Но в советское время прекрасный лифт пострадал: лишился зеркал, люстры, элементов декора.
К счастью, в 90-е машина обрела новую жизнь и снова стала рабочей: ее отреставрировал частный банк, который приобрел здание. Сейчас здесь бизнес-центр — туристов пускают внутрь раз в год и по предварительной записи.
Лифт за стеной
В доме Бака на Кирочной, 24 когда-то тоже были модерновые лифты. Сегодня следы одного из них сохранились в левой (если смотреть с улицы) парадной. В этом случае кабина не пряталась за решеткой, а была вмонтирована в стену. Глядите: вокруг входа до сих пор сохранились лепные узоры.
Старинный подъемник раньше работал и в соседней парадной, известной «парящими» галереями. По воспоминаниям местных жителей, он был «с горкой в стиле модерн и чугунными розами, обрамляющими шахту». Но в 1987 году ее срезали и заменили на новую — специалисты заключили, что лифт выработал весь ресурс.
В парадной с цветами из железа и камня
Следы еще одного пассажирского лифта сохранились в жилом доме Екимова на Кирочной улице, 6. Здание возводили по меркам того времени необычайно долго: целых два строительных сезона — летом 1908 и 1909 годов. Не удивительно, что постройка вышла шикарной: в квартирах лицевого корпуса стояли финские печи, везде было электрическое освещение, а в интерьерах — модные восточные мотивы.
Лифт в украшенной каменными цветами парадной был уже электрическим, но довольно маленьким — на 2–3 человека. Хоть кабину заменили в советское время, решетка с металлическими листьями сохранилась до сих пор.
Кстати, именно в этом доме в 2017 году снимали фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Одна из квартир сыграла роль жилища Майка Науменко и его жены Наташи.
С коваными цветами
Постепенно лифты становились настолько обыденным явлением, что их начали устанавливать там, где они вообще изначально не были предусмотрены. К примеру, в доме Соболева на улице Чайковского, 79. Когда в 1908 году наследники первого владельца здания решили надстроить дом пятым этажом, то поставили подъемник — это было не только удобно жильцам, но еще и повышало арендную плату.
Сегодня парадную занимает фотостудия, а где-то на верхних этажах дома работает кофейня, — так что попасть внутрь легко.
Грузовой, да еще и с тоннелями
В начале XX века подъемники вовсю устанавливали и в общественных зданиях. Только-только построенный в 1904 году Витебский вокзал был оснащен аж 11 лифтами: для пассажиров, для грузов, для подачи блюд в ресторане. На платформе сохранился один из них. Правда, подъемный механизм давно не работает.
Предназначался он для крупногабаритного багажа, работал от электромотора и двигался почти с такой же скоростью, как современные.. Представьте: багаж подавался к подъемным машинам по тоннелям, которые когда-то проходили под платформами, и дальше лифт доставлял чемоданы на нужный уровень. И это больше 100 лет назад!
Первый торговый
Следы первых пассажирских подъемников, появившихся в петербургских торговых домах, можно найти в здании «Пассажа» на Невском проспекте, 48. «Торговый центр» работал здесь с 1848 года, но лифт, конечно, появился значительно позже: в 1900-м, когда здание перестраивали.
Тогда, помимо подъемных машин, здесь появились другие новшества: здание согревалось системой водяного отопления, освещалось электричеством, а проветривалось с помощью электрической вентиляции.
Из стекла и металла
Дом на Невском проспекте, 21 и до того, как стать флагманским магазином Zara (а теперь — Maag), был связан с одеждой. Больше ста лет назад его возводили специально для фирмы мехов и меховых изделий. Именно тогда на парадной лестнице установили стеклянный лифт, которым до сих пор могут любоваться (и даже пользоваться!) сотрудники офисного здания.
Работал он уже от электричества, а произведен был фирмой Siemens-Schuckertwerke. Внутреннее убранство лифтовой шахты проектировал сам архитектор здания — Мариан Лялевич. Как отмечают авторы проекта «Витражи в России», благодаря остеклению шахта не препятствовала освещению лестничного объема, а наоборот, умножала световой поток.
Старомодный даже для начала XX века
В здании, которое сегодня занимает Дом журналиста, можно увидеть работу фирмы «Оригинал Штейн-Лифт» — первого в Петербурге специального завода по производству подъемных машин. Совладельцем предприятия был Альфред Шиндлер — представителям его рода до сих пор принадлежит одна из крупнейших в мире фирм-производителей подъемных механизмов.
Глядя на этот лифт, можно сказать: мода на старинные технологии существовала всегда. Хотя к 1910-м годам в Петербурге уже вовсю распространились электрические лифты, этот специально оснастили старомодным гидравлическим механизмом.
Несколько лет назад машину отреставрировали — сегодня на ней можно прокатиться.