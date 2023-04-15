Подъемник-стол и транспортер багажа. Где в Петербурге полюбоваться старинными лифтами

Подъемные механизмы появились задолго до того, как фирма Otis запатентовала первые изобретения, — еще в Древнем Египте. А в Петербурге — в 1725 году, в павильоне «Эрмитаж» в Петергофе. Установленные в здании платформы могли двигаться вверх и вниз, как современные лифты, — только поднимали и опускали они не людей, а обеденный стол. Так прислуга могла подавать блюда, не попадаясь знати на глаза.



Увидеть, как работал подобный механизм, можно и сегодня: шоу с участием лифта-стола регулярно демонстрируют на экскурсиях в павильон «Эрмитаж» в Царском Селе.