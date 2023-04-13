Прячьте весенний Исаакий в карман. Обои на смартфон и десктоп с любимыми видами «Отличного Петербурга»

Проект «(От)Личный Петербург» позаботился о красоте заставок на ваших телефонах. Теперь носить виды лучшего города Земли можно в кармане! Представляем подборку обоев на смартфоны и рабочие столы ваших компьютеров — с весенним Петербургом, запечатленным в лучших кадрах фотокорреспондентов «Фонтанки».
Вы сами знаете: наш город прекрасен в любое время суток. Так что в подборке вы найдете его утром, днем, вечером и ночью. Здесь Петропавловская крепость, Нева, ангел на Александровской колонне, Лахта Центр и даже пробки на Невском — словом, всё, что так знакомо и встречается только у нас.
Обои на смартфон ищите здесь, а заставки на рабочий стол компьютера — тут. Скачивайте фотографии, устанавливайте заставки и делитесь скриншотами в соцсетях!