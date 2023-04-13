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    Прячьте весенний Исаакий в карман. Обои на смартфон и десктоп с любимыми видами «Отличного Петербурга»

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    Коллаж: Ольга Сергеева
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    Проект «(От)Личный Петербург» позаботился о красоте заставок на ваших телефонах. Теперь носить виды лучшего города Земли можно в кармане! Представляем подборку обоев на смартфоны и рабочие столы ваших компьютеров — с весенним Петербургом, запечатленным в лучших кадрах фотокорреспондентов «Фонтанки».

    Вы сами знаете: наш город прекрасен в любое время суток. Так что в подборке вы найдете его утром, днем, вечером и ночью. Здесь Петропавловская крепость, Нева, ангел на Александровской колонне, Лахта Центр и даже пробки на Невском — словом, всё, что так знакомо и встречается только у нас.

    Обои на смартфон ищите здесь, а заставки на рабочий стол компьютератут. Скачивайте фотографии, устанавливайте заставки и делитесь скриншотами в соцсетях!

    Коллаж: Ольга Сергеева

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    «Фонтанка» составляет гид по городу, где вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты! Наш девиз: «Город, который есть!»

    Проект «(От)Личный Петербург» «Фонтанка» делает совместно с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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