В России переименуют гипермаркеты OBI: новости СВО за 18 августа

Гипермаркеты OBI начали закрываться в городах России весной Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 августа.



Москву атаковал очередной беспилотник — его сбили силами ПВО Беспилотники вновь попытались атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО уничтожен дрон в зоне «Экспоцентра». Обломками поврежден один из павильонов.

— Значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы, — сообщил Собянин. В телеграм-канале Mash опубликовали видео момента взрыва. На записи видно яркую вспышку пламени и разлетающиеся во все стороны обломки дрона.

Mash / T.me

Из-за случившегося утром временно ограничили полеты в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, с 04:30 мск они работают штатно — об этом сообщили ТАСС в Росавиации. — БПЛА после работы ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, — отметили в Минобороны. — Жертв и возгораний нет.

Ранее беспилотники дважды атаковали одну и ту же башню в «Москва-Сити». Первый удар был в ночь на 30 июля, второй — ранним утром 1 августа. Сергей Собянин тогда говорил, что в результате оказались «незначительно повреждены фасады» на двух офисных башнях, жертв и пострадавших не было.

В России переименуют гипермаркеты OBI Гипермаркеты строительных материалов OBI начнут работать под новым названием Domus предстоящей осенью, сообщил ТАСС президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Позднее компания OBI заявила, что срок действия права на использование товарного знака OBI в России истек и его использование на территории РФ должно быть прекращено.

— OBI прекратила свою деятельность в России в 2022 году и не имеет никаких связей со своими бывшими российскими дочерними компаниями, — сказала ТАСС представитель OBI, добавив, что по этой причине «компания не может комментировать информацию о планируемом использовании товарного знака Domus». — Однако мы можем подтвердить, что срок действия права на использование товарного знака OBI в России истек и, следовательно, использование товарного знака OBI в РФ должно быть прекращено.

Представитель OBI отметил, что компания регулярно принимает меры против заявок на регистрацию товарных знаков, если они нарушают права на товарный знак из-за риска путаницы.



Заявка на регистрацию товарного знака Domus в настоящий момент находится на стадии формальной экспертизы. Ее подала одна из дочерних компаний сети OBI в РФ — «ОБИ Франчайзинговый центр».

«Синдика» была основана сенатором, бывшим главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым и занимает 11-е место в рейтинге «Королей российской недвижимости» журнала Forbes с выручкой 160 миллионов долларов от аренды в 2022 году.

В Минобороны сообщили о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя, сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили его огнем из бортового вооружения. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что катер противника был уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей. — В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи, — подчеркнули в министерстве.

4 августа Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морской базу в Новороссийске. Тогда атака была отбита, катера уничтожены. 14 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ. В Москве заочно арестовали украинского бизнесмена, которого обвиняют в финансировании ВСУ Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест украинского бизнесмена, владельца компании по производству водок «Хортица» и «Первак» Евгения Черняка. Бизнесмена обвиняют в финансировании ВСУ, он объявлен в розыск. Ранее Черняк появился в базе розыска МВД РФ.

Как сообщали в СК, Черняк обвиняется в перечислении украинской армии более 500 миллионов рублей для осуществления террористической деятельности в России. Кроме того, в июне 2023 года он купил и поставил военнослужащим украинской армии оружие на сумму свыше 90 миллионов рублей. В рамках расследования также задержали двух доверенных лиц Черняка, поскольку они причастны к его делу. Евгений Черняк — украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits, одного из крупнейших в Европе. Холдинг владеет рядом предприятий по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок «Хортица», «Мороша» и «Первак». Global Spirits является собственником ликеро-водочного завода «Хортица» и Одесского коньячного завода.

В Херсонской области запретили использовать беспилотники Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что в регионе введен запрет на использование любых беспилотников.

— В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности подписал указ «О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области». Использование воздушных судов всех типов, то есть любых беспилотных летательных аппаратов, запрещается до особого распоряжения, — написал Сальдо в своем телеграм-канале. Также глава Херсонской области уточнил, что беспилотники будет разрешено использовать только по решению оперативной группы военного коменданта региона.

Турция предупредила Москву после досмотра сухогруза

13 августа Минобороны сообщало, что российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить и досмотреть в Черном море сухогруз «Сукра Окан», следовавший в порт Украины. Сегодня Анкара призвала Москву избегать подобных инцидентов, поскольку они могут привести к «дальнейшей эскалации напряженности» в Черном море. Об этом сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Эрдогана.



Центр отметил, что российские военные высадились на судне не в турецких водах, а в международных. Сухогруз шел под флагом Палау, однако владелец сухогруза и экипаж были гражданами Турции. При этом в центре отметили, что в этом случае принадлежность флага была важнее, чем личность владельца.



Сообщение офиса Эрдогана стало ответом на критику за то, что турецкие власти не выступили с публичным комментарием после инцидента, пишет Daily Sabah.