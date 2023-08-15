Выпуск машин на бывших заводах Volkswagen и Mercedes могут запустить в этом и следующем годах

«Автодом» может начать производство легковых машин на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье в 2024 году. Выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может быть запущен до конца нынешнего года. Об этом журналистам сообщил 15 августа вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на форуме «Армия-2023».



«Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о сроках запуска производства на бывшем заводе Mercedes (цитата по ТАСС).

