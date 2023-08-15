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    Выпуск машин на бывших заводах Volkswagen и Mercedes могут запустить в этом и следующем годах

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    «Автодом» может начать производство легковых машин на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье в 2024 году. Выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может быть запущен до конца нынешнего года. Об этом журналистам сообщил 15 августа вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на форуме «Армия-2023».

    «Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о сроках запуска производства на бывшем заводе Mercedes (цитата по ТАСС).

    Производство, которое «осталось в наследство» на подмосковном заводе, адаптировано под легковые машины, добавил министр.

    Ранее он рассказывал, что технологическим партнером «Авилона» на бывшей площадке «Фольксвагена» в Калужской области выступит известный в России китайский автопроизводитель.

    В конце апреля «Автодом» объявил о закрытии сделки с Mercedes-Benz. Дилеру перешли доли и акции германского концерна в российских дочерних предприятиях. Компания «Мерседес-Бенц Рус» сменила название на «МБ Рус». В мае Volkswagen завершил продажу российских активов местному инвестору ООО «Арт финанс», которого поддерживает дилер «Авилон».

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    Автомобильные заводыАвтопроизводителиMercedesVolkswagenАвтодомДенис Мантуров
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