Путин поручил кабмину к концу 2023 года дать регионам право вводить курортный сбор

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря дать регионам полномочия вводить курортный сбор. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.
Правительству предстоит обеспечить корректировку законодательства, чтобы органы власти субъектов России получили полномочия на введение курортного сбора. Как указано в документе, должен учитываться опыт введения курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, в Петербурге и на территории «Сириуса».
В Петербурге закон о курортном сборе вступит в силу 1 октября 2023 года. Однако до 1 апреля 2024 году будет действовать нулевая ставка. Кроме того, власти города решили снизить наказание за неуплату сбора для гостиниц: с 10 до 5 тысяч рублей для юридических лиц и с 5 до 2 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей.