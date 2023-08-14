Путин поручил кабмину к концу 2023 года дать регионам право вводить курортный сбор

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря дать регионам полномочия вводить курортный сбор. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.



Правительству предстоит обеспечить корректировку законодательства, чтобы органы власти субъектов России получили полномочия на введение курортного сбора. Как указано в документе, должен учитываться опыт введения курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, в Петербурге и на территории «Сириуса».

