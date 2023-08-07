Смольный снизил штрафы для гостиниц за неуплату курортного сбора

Власти Петербурга решили смягчить наказание для отелей за нарушения, связанные с неуплатой курортного сбора, следует из проекта изменений в городской КоАП, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы.
Так, штраф для юридических лиц за нарушения срока и порядка начисления и взимания курортного сбора, по сравнению с предыдущей версией, уменьшен в два раза: с 10 до
При несвоевременном перечислении средств в бюджет города юрлицам придется заплатить
Туристов, не оплативших курортный сбор, будут штрафовать на
Закон о курортном сборе в Петербурге вступает в силу с