Смольный снизил штрафы для гостиниц за неуплату курортного сбора

Власти Петербурга решили смягчить наказание для отелей за нарушения, связанные с неуплатой курортного сбора, следует из проекта изменений в городской КоАП, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы.



Так, штраф для юридических лиц за нарушения срока и порядка начисления и взимания курортного сбора, по сравнению с предыдущей версией, уменьшен в два раза: с 10 до 5 тысяч рублей. Для ИП взыскание составит 2 тысячи рублей против 5 тысяч рублей ранее.

