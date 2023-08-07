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    Смольный снизил штрафы для гостиниц за неуплату курортного сбора

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    5 комментариев

    Власти Петербурга решили смягчить наказание для отелей за нарушения, связанные с неуплатой курортного сбора, следует из проекта изменений в городской КоАП, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы.

    Так, штраф для юридических лиц за нарушения срока и порядка начисления и взимания курортного сбора, по сравнению с предыдущей версией, уменьшен в два раза: с 10 до 5 тысяч рублей. Для ИП взыскание составит 2 тысячи рублей против 5 тысяч рублей ранее.

    При несвоевременном перечислении средств в бюджет города юрлицам придется заплатить 30 тысяч рублей (ранее 75 тысяч рублей), ИП за то же нарушение грозит штраф 10 тысяч рублей (ранее 50 тысяч рублей). Также снижены взыскания за повторные нарушения.

    Туристов, не оплативших курортный сбор, будут штрафовать на 500–1000 рублей, как предполагала и предыдущая версия законопроекта.

    Закон о курортном сборе в Петербурге вступает в силу с 1 октября, но до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка. С 1 апреля размер сбора составит 100 рублей за сутки фактического проживания в отелях и гостиницах.

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    Комментарии 5

    28004701107 Авг 2023 в 13:28
    Гойда!!!!!!!
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