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    Гибель 6-летней девочки в Гореловском озере стала уголовным делом. СК взывает к родителям

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    В производстве Следственного комитета Красносельского района Петербурга за неделю появилось второе уголовное дело после гибели ребёнка в водоёме. Родителей просят быть внимательнее и в выборе мест для купания, и в присмотре за детьми.

    Дело о причинении смерти по неосторожности накануне возбудили после того, как в Гореловском озере утонула 6-летняя девочка, стало известно «Фонтанке» 12 августа.

    Девочку и её сестру-погодку на пляж в минувший четверг привела мать, компанию которой составляли двое знакомых. По предварительным данным, со слов женщины, она отвлеклась на несколько секунд, и игравшая в песке старшая дочь пропала из виду. Мать отыскала её в воде. Девочку пытались откачать на берегу, после сами повезли в больницу. Медики констатировали смерть.

    Дело по той же статье в Красносельском районе возбудили после того, как в Финском заливе утонул 7-летний мальчик. Плавать он не умел, мать доверилась надувному кругу и мелководью. Позже она и очевидцы рассказывали, что на глубину ребёнка унесло порывом ветра. Спасти его не удалось. В обоих случаях родители отдыхали у воды не только с детьми, но и с алкоголем.

    Следственные органы в очередной раз призывают взрослых быть бдительнее. В большинстве случаев трагедии происходят по недосмотру, а также там, где нет оборудованных для купания мест, сообщает петербургский Следственный комитет. Последние уже проверяет прокуратура. Безопасность изучают не только на «диких» пляжах.

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    Погиб ребенокСК
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    Комментарии 2

    Гость12 Авг 2023 в 13:06
    Самовыпилились
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