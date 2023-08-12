Гибель 6-летней девочки в Гореловском озере стала уголовным делом. СК взывает к родителям

В производстве Следственного комитета Красносельского района Петербурга за неделю появилось второе уголовное дело после гибели ребёнка в водоёме. Родителей просят быть внимательнее и в выборе мест для купания, и в присмотре за детьми.



Дело о причинении смерти по неосторожности накануне возбудили после того, как в Гореловском озере утонула 6-летняя девочка, стало известно «Фонтанке» 12 августа.

Девочку и её сестру-погодку на пляж в минувший четверг привела мать, компанию которой составляли двое знакомых. По предварительным данным, со слов женщины, она отвлеклась на несколько секунд, и игравшая в песке старшая дочь пропала из виду. Мать отыскала её в воде. Девочку пытались откачать на берегу, после сами повезли в больницу. Медики констатировали смерть.