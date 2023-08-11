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    На пляжах Петербурга всплыли нарушения. Представление внесли главе Красносельского района

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    Петербургская прокуратура отчиталась о первых итогах проверки безопасности городских пляжей. Представление уже внесли в адрес главы Красносельского района, где с начала недели утонуло двое детей.

    Как сообщили в ведомстве 11 августа, ревизоров не удовлетворило состояние пляжа на Безымянном озере на Красных Командиров, 6, в Красном Селе. Там не оказалось сигнальных мачт, стойки со спасательными кругами и ограниченной буйками зоны для купания детей.

    За лето этот водоём неоднократно попадал в список рекомендованных Роспотребнадзором по качеству воды.

    Проверка побережья Финского залива напротив Балтийского бульвара, где 7 августа погиб семилетний ребёнок, вскрыла отсутствие знаков о запрете купания.

    На очереди Суздальские озёра. На этой неделе там тоже не обошлось без происшествий, в том числе с летальным исходом.

    С начала лета из водоёмов Петербурга спасли без малого сорок человек, ещё более 25 погибли. Накануне в Гореловском озере утонула шестилетняя девочка, которую на пляж привела мать.

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    ПрокуратураПляжНарушенияУтонули дети
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