На пляжах Петербурга всплыли нарушения. Представление внесли главе Красносельского района

Петербургская прокуратура отчиталась о первых итогах проверки безопасности городских пляжей. Представление уже внесли в адрес главы Красносельского района, где с начала недели утонуло двое детей.



Как сообщили в ведомстве 11 августа, ревизоров не удовлетворило состояние пляжа на Безымянном озере на Красных Командиров, 6, в Красном Селе. Там не оказалось сигнальных мачт, стойки со спасательными кругами и ограниченной буйками зоны для купания детей.



За лето этот водоём неоднократно попадал в список рекомендованных Роспотребнадзором по качеству воды.

