На пляжах Петербурга всплыли нарушения. Представление внесли главе Красносельского района

Петербургская прокуратура отчиталась о первых итогах проверки безопасности городских пляжей. Представление уже внесли в адрес главы Красносельского района, где с начала недели утонуло двое детей.
Как сообщили в ведомстве 11 августа, ревизоров не удовлетворило состояние пляжа на Безымянном озере на Красных Командиров, 6, в Красном Селе. Там не оказалось сигнальных мачт, стойки со спасательными кругами и ограниченной буйками зоны для купания детей.
За лето этот водоём неоднократно попадал в список рекомендованных Роспотребнадзором по качеству воды.
Проверка побережья Финского залива напротив Балтийского бульвара, где 7 августа погиб семилетний ребёнок, вскрыла отсутствие знаков о запрете купания.
На очереди Суздальские озёра. На этой неделе там тоже не обошлось без происшествий, в том числе с летальным исходом.
С начала лета из водоёмов Петербурга спасли без малого сорок человек, ещё более 25 погибли. Накануне в Гореловском озере утонула шестилетняя девочка, которую на пляж привела мать.