После гибели людей на петербургские пляжи вышла прокуратура. Ищут небезопасные

Прокуратура Петербурга начала проверку безопасности на городских водоёмах, где с начала купального сезона утонули 25 человек. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ведомства.



Сотрудники изучат, есть ли огороженные оранжевыми буйками зоны для детей и тех, кто не умеет плавать, сигнальные флаги, предупреждающие об опасности в воде, сезонные спасательные посты и помещения для оказания первой помощи. Кроме того, надзор оценит, насколько своевременно были установлены щиты с правилами поведения на воде.