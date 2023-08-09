После гибели людей на петербургские пляжи вышла прокуратура. Ищут небезопасные

Прокуратура Петербурга начала проверку безопасности на городских водоёмах, где с начала купального сезона утонули 25 человек. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники изучат, есть ли огороженные оранжевыми буйками зоны для детей и тех, кто не умеет плавать, сигнальные флаги, предупреждающие об опасности в воде, сезонные спасательные посты и помещения для оказания первой помощи. Кроме того, надзор оценит, насколько своевременно были установлены щиты с правилами поведения на воде.
Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга
«Особое внимание в ходе проверок будет обращено на эффективность патрулирования территорий водных объектов, купание в которых запрещено», - добавили в прокуратуре.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, с начала лета в городских водоёмах утонули 25 человек, восемь из них дети. Спасено четверо детей и 33 взрослых.
За последние четыре дня погибли трое несовершеннолетних. После купания в Волковском пруду не выжила 16-летняя восьмиклассница, в Верхнем Суздальском - 17-летний юноша. Мальчик семи лет утонул на диком пляже Финского залива.