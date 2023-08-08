Спасатели бьют тревогу. В Петербурге за лето утонули 25 человек

Летальная статистика купального сезона в Петербурге продолжает пополняться. Спасатели предупреждают: погода, которая так и манит в воду, — не повод забывать об элементарных правилах безопасности.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу 8 августа, с начала июня в городе утонули 25 человек, восемь из них дети. Ещё четверых детей и 33 взрослых удалось спасти — им вовремя оказана помощь.



«Никогда не оставляйте детей без присмотра! Отдыхая на пляже или вблизи водоемов, не упускайте ребенка из виду», — просят спасатели.



Накануне за мальчиком, которому едва исполнилось семь лет, недосмотрела мать, отдыхавшая на берегу Финского залива в Красносельском районе Петербурга. Для 17-летнего юноши последним стало купание в Верхнем Суздальском озере. Перед этим там же тонул мужчина, которого успели вытащить из воды сотрудники поисково-спасательной службы.

